BBC suspende filme após acusações de estupro contra Ed Westwick

A BBC anunciou nesta sexta-feira a suspensão da exibição de um filme para televisão após denúncias de estupro contra Ed Westwick, um dos principais atores do programa, por duas atrizes. “A BBC não faz julgamentos, mas não incluiremos (o filme) Ordeal By Innocence em nossa programação até que esse caso esteja resolvido”, disse a emissora britânica, em nota à imprensa.

O longa faz parte de uma série de adaptações de romances de Agatha Christie, especialmente produzida pela BBC para ser exibida durante o período das festas de fim de ano.

A emissora também informou que a produtora responsável pela série White Gold, exibida no canal BBC 2, suspendeu a filmagem por causa das acusações contra Westwick, que também está no elenco do seriado.

Westwick, que ficou conhecido pelo papel de Chuck na série Gossip Girl, está sendo investigado pela polícia de Los Angeles após ser acusado de estupro pela atriz Kristina Cohen. Aurélie Wynn também acusou o ator de estupro. Ele negou as duas acusações.