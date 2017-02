‘BBB17’ tem primeiro barraco — com suposta agressão

A primeira briga do Big Brother Brasil 17 aconteceu neste domingo, 5, entre Marcos e Manoel. Castigado com o “monstro” — antigo ritual do programa, que coloca um ou mais participantes em uma situação constrangedora — Marcos deve fazer maldades toda vez que o sinal é acionado pelo programa. Em uma das “pegadinhas”, o brother esguichou espuma de barbear em alguns participantes.

Manoel resolveu revidar enquanto Marcos discutia com Mayara, que não tinha gostado da brincadeira. Manoel chegou por trás e esguichou espuma em Marcos, que virou de repente e bateu no colega de casa com o braço. Marcos disse na hora que havia sido uma agressão e os dois continuaram discutindo e trocando xingamentos.

Manoel acusou o cirurgião plástico de tê-lo agredido uma outra vez, o ameaçou de protesto e chegou a gritar que ele deveria “virar homem”, em seguida ouviu do adversário que ele seria um “viado enrustido”. “Se fosse lá fora te quebraria na porrada”, disse o capixaba. Confira aqui parte da briga.

No BBB, agressão física é motivo para eliminação. A produção do programa agora terá que analisar as gravações e decidir se Marcos continua ou não no reality. No ano passado, a participante Ana Paula foi eliminada por agressão, após dar um tapa no rosto de Renan durante uma festa.

(Com Estadão Conteúdo)