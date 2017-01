‘BBB17’: Globo começa a divulgar nome dos participantes

A Globo começou a divulgar o nome dos participantes do Big Brother Brasil 17 no começo da tarde desta quarta-feira, durante os intervalos do programa Vídeo Show.

Assim como fez no ano passado, a emissora vai soltar ao longo do dia em sua programação o perfil dos confinados do reality show. O primeiro capítulo desta edição acontece na próxima segunda-feira, dia 23, agora com a presença Tiago Leifert, que substituirá Pedro Bial como apresentador.

A primeira participante a ter o perfil divulgado foi Vivian, de 23 anos, solteira. A advogada, nascida e criada em Manaus, afirma que é muito comunicativa e que, às vezes, fala sozinha. A candidata promete. “Acho que teria competência para ficar um tempão sentada estudando para concurso, mas tem alguma coisa dentro de mim que quer explodir”, disse na chamada.

Rômulo tem 39 anos, é casado e vem do Distrito Federal. Diplomata, tem tudo para ser o intelectual da casa. “Poucas coisas me tiram do sério”, disse. “Se o cara for arrogante e genial, eu tenho bastante paciência. Agora, se o cara for arrogante e burro junto…”

Alguns participantes entrarão em confinamento antes, a fim de competir por uma vaga no reality. Os selecionados serão escolhidos pelo voto público — da mesma forma em que acontecia na “Casa de Vidro”, mas desta vez já entrarão direto na mansão nos estúdios da Rede Globo. A disputa será entre duas duplas de irmãos gêmeos, e apenas um de cada entrará, de fato, no BBB.