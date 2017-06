Batman pedirá Mulher-Gato em casamento nos quadrinhos

Batman já teve alguns romances nas suas aventuras nos quadrinhos, com direito a um selinho na deusa Mulher-Maravilha, mas parece que o herói finalmente encontrou a sua alma-gêmea. Na edição do gibi Batman que será lançada nesta quarta-feira nos Estados Unidos, o personagem ficará de joelhos e pedirá a Mulher-Gato em casamento, com direito a um lindo diamante. Bruce Wayne, afinal, é riquíssimo. Um partidão, como diriam alguns.

A resposta da personagem, no entanto, pode demorar um pouco para ser revelada. Isso porque, nas próximas edições, será iniciada a história War of Jokes and Riddles, um relato de Batman sobre a batalha entre os vilões Coringa e Charada dividida em oito partes, o que poderia fazer com que a trama do presente sofresse uma pausa.

O roteirista Tom King explicou para o jornal USA Today que decidiu mudar um pouco a narrativa de sequência de tragédias que outros autores já deram para o herói: “Dar mais dor ao Batman não revela nada sobre o seu personagem, porque ele já sofreu o máximo que poderia. Mas é possível dar amor e alegria para ele, que se combinam com as suas tragédias do passado em algo novo e que ninguém nunca fez”, explicou.

Essa não é a única mudança que King está trazendo para a trama desde que assumiu a HQ em maio passado. Uma conversa com Batman e o seu mordomo Alfred, na última edição, indicou que o herói pode estar pensando em se aposentar.