Barraco na família Kardashian: Rob surta e expõe nudes da ex

Rob Kardashian, o irmão mais novo de Kim, postou diversas imagens íntimas de sua ex-noiva, Blac Chyna, no Instagram. Os dois, que estão separados desde dezembro do ano passado, são pais de uma menina de menos de oito meses, batizada de Dream Renée Kardashian. Rob já excluiu as imagens postadas, mas divulgou um textão, explicando o ato.

O caçula da família Kardashian acusa a ex de traição e de abuso de drogas e álcool, enquanto cuidava da filha. Chyna ainda possui um filho com o rapper Tyga, ex-namorado de Kylie Jenner (irmã de Rob), de quatro anos, chamado de King Cairo Stevenson.

“Eu tive a minha filha com muito amor, mas essa mulher me deixou no segundo em que eu paguei a sua cirurgia estética. Só para que vocês saibam, esse é um dos homens que ela tem visto”, explicou Rob, depois de postar uma imagem de um rapaz que definiu como amante de Blac Chyna. De acordo com Rob, a modelo fez uma cirurgia depois do parto de Dream, que custou 100.000 dólares.

Além do texto de desabafo, o irmão Kardashian, postou duas vezes a imagem do tal amante, uma foto com mensagens de um homem que teria pedido dinheiro para não expor a ex-noiva e um vídeo que a própria Blac Chyna teria mandado, em que ela aparece com outro.

Se vivesse no Brasil, Rob faria um bom disco de música sertaneja para expor tanta dor…