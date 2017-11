Bares para curtir a Happy Hour em Manaus

O roteiro a seguir, com onze estabelecimentos, integra a edição de VEJA COMER & BEBER Manaus 2017/2018:

Amazon Bowling

Dez pistas de boliche, nove mesas de sinuca, pebolins e fliperamas entretêm a clientela deste bar. Os frequentadores podem jogar enquanto beliscam pastéis de calabresa com catupiry (R$ 19,90, dez unidades). Suficiente para cinco pessoas, a chapa de filé-mignon, frango, linguiça calabresa, queijo prato, macaxeira e batata frita sai por R$ 59,90. Aplacam a sede o chope Brahma (R$ 6,90,

300 mililitros) e as cervejas Original (R$ 11,90) e Budweiser (R$ 6,90 a long neck). Rua Belo Horizonte, 97, Adrianópolis, ☎ 3631-0036 e 98137-9168 (500 lugares). 17h/23h (sáb. e dom. 15h/1h; fecha seg.). Mais dois endereços. Aberto em 2001.

Cachaçaria do Dedé & Empório

Entre os 1 029 rótulos de cachaça, alguns são da casa, como a Dedé Amburana (R$ 9,90 a dose) e a Dedé Prata (R$ 7,90 a dose). Os chopes Kaiser e Heineken (R$ 6,90 e R$ 8,90, respectivamente) concorrem com as cervejas Dedé Dunkel (R$ 18,90) e Dedé Lager (R$ 17,90). Lideram os pedidos na cozinha as porções de joelho suíno defumado com batatas rústicas e geleia picante de cebola (R$ 37,90, para dois) e de iscas de carne de sol com bolinho de macaxeira e queijo de coalho (R$ 37,90, para dois). Todos os dias, a partir das 19h, tem música ao vivo. Manauara Shopping, ☎ 3236-6642 (350 lugares). 9h/23h (dom. 12h/22h). Mais dois endereços. Aberto em 1991.

Chapéu Goiano

A clientela deste bar se acomoda nas mesas ao ar livre, ou no salão coberto de palha, para assistir aos shows de sertanejo e forró pé de serra. Vestidos de caubóis, os garçons servem chope Brahma, em tulipas de 300 mililitros (R$ 7,00) ou torres de 2,5 litros (R$ 20,00), além de Budweiser, Stella Artois e Skol em garrafas long neck (R$ 5,00 cada uma). Da cozinha, saem petiscos como pastelzinho de queijo (R$ 26,00, dez unidades) e frango à passarinho (R$ 26,00, dez unidades). Rua João Câmara, 941, Conjunto Novo Aleixo, Cidade Nova, ☎ 3239-6385 (200 lugares). 16h/2h (sáb. 14h/1h; dom. 14h/22h; fecha seg. e ter.). Aberto em 2009.

Galvez Botequim

Ao som de MPB, jazz e blues, a clientela da casa compartilha pratos como o arroz de mariscos, com lula, camarão e caranguejo (R$ 70,00, para três pessoas), e o arrumadinho de charque com feijão-de-praia, linguiça calabresa, farofa e verdura (R$ 35,00, para dois). A cerveja Original (R$ 12,00) enche os copos. Para acompanhar a porção de camarão ao alho e óleo (R$ 50,00, doze unidades), a pedida é a cachaça mineira Casa Amarela (R$ 7,00). Rua Altair Severiano Nunes, 8, Eldorado, ☎ 99445-1024 (80 lugares). 18h/2h (fecha dom. e seg.). Aberto em 1985.

Mercato Brazil

A unidade do Manauara Shopping atrai clientes interessados em bebericar assistindo a jogos de futebol. O chope Brahma (R$ 6,00, 300 mililitros) acompanha a porção de picanha fatiada na chapa (R$ 75,00, para dois). No Sumaúma Park Shopping, long necks de Stella Artois e Budweiser (R$ 6,00 cada uma) escoltam a porção de crostata mercato, massa de pizza crocante com cobertura de mussarela, calabresa, margherita ou portuguesa (R$ 28,00, para quatro pessoas). A isca mista mercato, preparada com filé-mignon ou alcatra, inclui batata frita, calabresa e cebola (R$ 25,00, para quatro pessoas). Manauara Shopping, ☎ 3343-8100 (76 lugares). 10h/22h (sex. e sáb. até 23h); Sumaúma Park Shopping, ☎ 3202-5986 (100 lugares). 10h/22h (sex. e sáb. até 23h). Aberta em 2009.

ESPANHOL

Olé Gastrobar

A clientela na faixa dos 30 escolhe um dos três ambientes à meia-luz para degustar o vasto menu de tapas, petiscos para compartilhar à moda espanhola. Pode ser filé-mignon ao molho espanhol, à base de alho e vinagre de jerez (R$ 25,00), croquete de carne (R$ 15,00, quatro unidades) e camarão al ajillo, ao molho de alho, azeite e vinho branco (R$ 29,00). No copo, drinques como o moscow mule, de vodca, limão e xarope de gengibre (R$ 19,00), concorrem com a sangria de vinho tinto (R$ 22,00, 120 mililitros). O chope Heineken sai por R$ 8,00 (300 mililitros). Toda quinta há rock clássico ao vivo. Avenida Maneca Marques, 455, Parque Dez de Novembro, ☎ 3342-4322 (300 lugares). 17h30/1h (sex. até 2h30; sáb. 11h/2h30; fecha dom.). Aberto em 2016.

FIM DE NOITE

Limerick Pub e Culinária Camponesa

No salão que lembra a Irlanda medieval, o rock responde pela trilha sonora. Nas bandejas, garrafas de cerveja Brahma (R$ 11,00, 1 litro) e Heinekein (R$ 7,50 a long neck) dividem espaço com drinques como o sangue do guerreiro, à base de vinho tinto, uísque, suco de maracujá e frutas (R$ 14,00). Do menu de petiscos saem o sina de odin, que mescla costela suína frita, cebola caramelada e batata rústica com páprica picante (R$ 38,00), e o carne de mil eras, carne de sol na chapa com abacaxi e fritas (R$ 38,00), ambos para duas pessoas. Rua Visconde de Laguna, 8, Parque das Laranjeiras, ☎ 99183-9986 (90 lugares). 19h/4h (fecha dom. a ter.). Aberto em 2016.

Porão do Alemão

Três bandas de pop rock e punk se apresentam no local diariamente. O chope Brahma em caneca de 340 mililitros (R$ 8,00), que também pode vir com limão e sal na borda do copo (R$ 12,00), é boa companhia para o sanduíche porão filé, que reúne filé-mignon, alface, tomate e mussarela no pão francês (R$ 25,00). O novo menu de sushis lista rolinhos como o hot philadelphia, de cream cheese com salmão (R$ 22,00, doze peças). À base de curaçau blue, gim, conhaque e cachaça, o drinque mariana sai por R$ 28,00. O espaço também abriga estúdio de tatuagem, barbearia e manicure. Estrada da Ponta Negra, 1986, São Jorge, ☎ 3239-2976 (1 270 lugares). 18h/5h (fecha dom. a ter.). Aberto em 1998.

PARA IR A DOIS

Sax Bar

O salão, que funciona como restaurante do Century Apart Service durante o dia, muda de atmosfera a partir das 18h, quando a música instrumental garante o clima romântico à meia-luz. Casais brindam com taças de vinho argentino Terrazas de Los Andes Cabernet Sauvignon (R$ 35,00) ou com caipirinhas (R$ 16,00), enquanto petiscam bolinhos de pirarucu (R$ 28,50, dez unidades) ou pastéis de carne (R$ 25,50, dez unidades). Millennium Shopping, ☎ 3655-3108 (70 lugares). 18h/23h. Aberto em 2005.

PARA PAQUERAR

All Night

Às quintas e sextas, a pista de dança atrai o público abaixo dos 30 anos e, aos sábados, os mais velhos. No palco, alternam-se shows de rock, sertanejo, funk e pop. Garrafas long neck de Skol Beats Senses (R$ 12,00) disputam a preferência com o drinque à base de vodca Absolut e energético Red Bull (R$ 36,00). Na hora da fome, entram em cena porções de iscas de filé com fritas (R$ 40,00) e de pastéis com recheio de carne ou de queijo (R$ 26,00, oito unidades). Avenida Efgênio Salles, 2085, Aleixo, ☎ 3236-2230 (100 lugares). 22h/5h (fecha de dom. a qua.). Aberto em 2006.

Cabaret Night Club

São cinco ambientes à meia-luz, com um bar em cada um, além de camarotes, área vip e três pistas de dança. A trilha sonora é eclética: mistura rock, house, trance e outras variantes eletrônicas. Doses de Catuaba Selvagem (R$ 10,00 a garrafnha de 300 mililitros) e drinques à base de vodca e energético Vulcano (R$ 60,00, 600 mililitros) embalam o público, que mata a fome com porções de pastel de camarão (R$ 22,00) e de iscas de filé-mignon (R$ 27,00). Shows de dançarinos e cantores têm ingressos cobrados à parte. Rua Barroso, 293, centro, ☎ 98414-4798 (50 lugares). 23h/6h (sex. e sáb.). Aberto em 2009.