Bares para curtir a happy hour em Goiânia

O roteiro a seguir, com cinco estabelecimentos, integra a edição de VEJA COMER & BEBER GOIÂNIA 2017/2018:

Bahrem Original Bar

Desde a inauguração, o bar é um dos mais movimentados da cidade. Os móveis rústicos dão um charme ao local, que é dividido em dois andares e decorado com objetos antigos, vários quadros com imagens de artistas, televisões e telão LCD. Às terças-feiras tem happy hour com chope em dobro até as 20h, para acompanhar o cupim e costela ao bafo, uma das especialidades do local (R$ 38,00). O almoço executivo servido sexta-feira tem valores que variam de

R$ 22,90 a R$ 32,90, a exemplo do frango kiev recheado com catupiry, acompanhado de ervilha, batata palha e arroz com molho de tomate e parmesão (R$ 29,90). No menu de petiscos, vale o destaque para o arancini (bolinho de arroz arbóreo) recheado com picanha (R$ 29,50 a porção com seis unidades). Além de drinques, como o aperol spritz (R$ 20,00) e o tropical bahrem, com vodca Absolut de pêssego, morango, xarope de amora e espumante (R$ 34,00), pelas mesas circula também o chope Brahma (R$ 7,50). Rua 144, 716, Setor Marista, (62) 3645-0136 (400 lugares). 17h/1h (sex. a dom. 12h2h; fecha seg.). Aberto em 2009.

Boteco Posto 15

O público lota o endereço, que faz referência ao rock e ao pop rock no animado ambiente. Entre as comidinhas, destacam-se o petisco salve jorge, que leva filé-mignon empanado e frito, queijo de coalho, batata frita, salsicha, vinagrete, salada de tomate-cereja com palmito e calabresa (R$ 54,90). A chapa posto 15 satisfaz até três pessoas e reúne picanha, filé de frango, linguiça calabresa com cebola, pimentões e tomate. A pedida é finalizada com mussarela e vem à mesa com uma cesta de pães e molho barbecue (R$ 65,90). Drinque com vodca, suco de limão e espuma de gengibre, o moscow mule sai por R$ 18,90. As cervejas custam a partir de R$ 8,90. Rua 15, 1896, Setor

Marista, (62) 3931-0909 (240 lugares). 18h/1h (qui. e sex. até 2h; sáb. 12h30/3h; dom. 15h30/1h). Aberto em 2009.

Saccaria

O chef Edvaldo Araújo comanda a cozinha de onde saem os pratos de culinária brasileira. A especialidade da casa é o filé acebolado (R$ 54,90; 600 gramas). A asinha de frango mexicana, com molho picante (R$ 39,90), e o cocó, 1 quilo e meio de frango frito com batata frita (R$ 49,90), são novidades. Para acompanhar, há chope (R$ 9,90 a caneca) e mais de 120 rótulos de vinho. Rua 139, quadra 58, lote 16, 194, Setor Marista, (62) 3945-4505 (466 lugares). 16h/0h (sex. a dom. 11h/2h). Aberto em 2010.

Thiosti

Espaçoso, o ambiente recebe grupos de amigos e de familiares. Aos sábados, uma roda de samba anima o endereço. Na ocasião, a feijoada é servida com arroz, farofa, torresmo, couve, molho de pimenta e laranja (R$ 71,10, para quatro pessoas). Para reforçar o embalo, são servidos chopes das marcas da Ambev, como Brahma (R$ 9,00) ou Stella Artois (R$ 10,00). No menu é possível encontrar pratos à la carte como o bacalhau à thiosti, que leva 500 gramas do lombo do pescado assado no azeite, batata, cebola, azeitona pretas mais tomate e servido em companhia de arroz (R$ 128,00, para duas pessoas). Rua 1136, 97, Setor Marista, (62) 3095-3838 (200 lugares). 11h/15h e 17h/0h (sáb. sem intervalo até 2h; dom. 11h/17h; fecha seg.). Aberto em 2008. Aqui tem iFood.

PARA IR A DOIS

Dalí Bar e Taberna

Para quem procura um ambiente íntimo, o salão interno é o ideal. O rodízio tem treze itens, entre eles o taco e a quesadilha (R$ 36,90 de terça a quinta e domingo; R$ 38,90 sextas e sábados). A paella vem com marisco, lagostim, frango, camarão e lula e satisfaz até quatro pessoas (R$ 170,00). Entre as cervejas, há marcas mexicanas como a Dos Equis (R$ 9,90) e a Corona (R$ 12,90), servidas em garrafa long neck. Para aqueles que preferem drinques, a jarra

de sangria dá para dividir (R$ 49,90, 1 litro). Rua C-259, 55, Setor Nova Suíça, (62) 3095-2112 (60 lugares). 18h/2h (fecha seg.). Aberto em 2005. Aqui tem iFood.