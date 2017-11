Bares para curtir a happy hour em Fortaleza

O roteiro a seguir, com trinta endereços, integra a edição digital de VEJA COMER & BEBER FORTALEZA 2017/2018:

Bang’s

Recém-inaugurado na Aldeota, o segundo endereço repete a temática de faroeste americano da matriz. O menu de ambos reúne carnes e bebidas, como cerveja Original (R$ 14,50) e caipirosca de morango com dose dupla de Absolut (R$ 33,80). As porções de picanha (R$ 15,90, 100 gramas) e de frango desossado (R$ 8,90, 100 gramas) podem vir com feijão-verde (R$ 28,90, 400 gramas). Rua Crisanto Moreira da Rocha, 1230, Cambeba, ☎ 3278-4600 (300 lugares). 16h/0h (sex. a dom. 11h/2h); Rua Marcos Macêdo, 850, Aldeota, ☎ 3262-4615 (450 lugares). 11h/1h (sex. e sáb. até 2h). Aberto em 2015.

Bulls Beer House

Jogos e quizzes fazem parte da programação da casa, que oferece cerveja como prêmio aos participantes. Quem perder ou não quiser entrar na brincadeira ainda poderá optar por um dos trinta rótulos de cerveja da carta, como a weiss alemã Weihenstephaner (R$ 29,90, 500 mililitros), ou pelo chope Amstel (R$ 6,90, 300 mililitros). A porção de mini- hambúrgueres reúne cheese salada, uma versão com cream cheese e bacon e outra com cheddar, chili, onion rings e molho barbecue (R$ 26,90, três unidades). Batata frita acompanha. Outra opção, as bufallo wings chegam à mesa com molhos barbecue e blue cheese (R$ 19,90, com sete unidades). Rua Gustavo Sampaio, 800A, Parquelândia, ☎ 99935-8015 (200 lugares). 17h/0h (qui. até 2h, sex. e sáb. até 3h, fecha seg.). Aberto em 2016.

Embaixada da Cachaça

As mesas se dividem entre a calçada e o ambiente climatizado, decorado com objetos antigos e regionais. Um acervo de 370 rótulos de aguardente preenche as prateleiras, sendo que quarenta podem ser consumidos no local. As doses das mineiras Claudionor (R$ 6,00) e Canarinha (R$ 20,00) saem com frequência, ao lado de petiscos como a moela ao molho servida com pão (R$ 18,00). De quarta a sábado tem música ao vivo. Rua João Brígido, 1245, Joaquim Távora, ☎ 3085-0428 (60 lugares). 10h30/23h (qui. e sex. até 0h, sáb. até 19h, fecha dom.). Aberto em 2014.

Engenho Dedé

A marca nasceu em Manaus (AM), há quase trinta anos, e tem unidades em Minas Gerais e no Pará. Na capital cearense, o espaço se divide entre bar com música ao vivo, empório de bebidas e especiarias brasileiras e brinquedoteca. A carta de bebidas lista 100 rótulos de cachaça, entre eles a mineira Saliníssima (R$ 12,90 a dose), e a cerveja artesanal Dedé em garrafa de 600 mililitros, nas versões lager (R$ 16,90), weiss (R$ 18,90) e dunkel (R$ 18,90). O fundador, Dedé Parente, assina o cardápio de comes, com porções como o joelho de porco defumado à pururuca com repolho-roxo (R$ 56,90, para duas pessoas). Shopping Iguatemi, ☎ 3111-4000 (240 lugares). 11h/0h (sex. e sáb. até 2h). Aberto em 2016.

Fabrika Bar 1650

As mesas se concentram na parte externa, no térreo de um centro comercial. O chope Brahma sai por R$ 7,00 (330 mililitros), mas também há vinte rótulos especiais, como a IPA Colorado Vixnu (R$ 20,00, 600 mililitros). Petiscos assinados pela chef Louise Benevides estrelam o menu, como o bolovo de ovo de codorna (R$ 24,00, com seis unidades) e os mini-hambúrgueres, com carne,

cebola caramelada e maionese (R$ 29,00, quatro unidades). A programação musical é diária e inclui apresentações de DJs e bandas. Rua Padre Valdevino, 1650, Joaquim Távora, ☎ 3039-0436 (80 lugares). 17h/0h (sáb. 18h/2h, fecha dom. a ter.). Aberto em 2016.

Picanha do Cowboy

Com quatro unidades em Fortaleza, a casa temática do oeste americano oferece cervejas de garrafa, como a Original (R$ 13,50). Também tem saída a caipifruta de morango (R$ 24,30). O cardápio de comes foi abastecido com novidades assinadas pela chef Lia Quinderé, como a picanha trinchada com tortilha e guacamole (R$ 29,40, para duas pessoas) e o trio de coxinhas de queijo, carne

de sol e frango, acompanhado de molhos barbecue de goiaba, chimichurri e mostarda e mel (R$ 24,80). De quinta a sábado, a matriz tem música ao vivo. Avenida Dom Luís, 685, Aldeota, ☎ 4118-0303 (160 lugares). 17h/2h (seg. a qua. até 1h; sáb. a partir das 10h; dom. 10h/17h). Mais três endereços. Aberto em 1994. Aqui tem iFood.

Santa Gela

Promoções de bebidas se revezam na happy hour durante a semana. A Itaipava aparece no cardápio nas versões cerveja (R$ 9,00, 600 mililitros) e chope (R$ 6,90, 300 mililitros), enquanto a carta de drinques lista o summer dream, mistura de purê de morango, kiwi e vodca nacional (R$ 18,90). O espetinho de maminha com alho frito sai a R$ 16,90 e vem com vinagrete, farofa e molho de mostarda. Outra sugestão, a santa batata é cortada em formato canoa e frita, e chega à mesa com molho de gorgonzola (R$ 18,90). Rua Leonardo Mota, 1477, loja 2, Aldeota, ☎ 98565-

8969 (200 lugares). 17h/0h (sex. e sáb. até 2h, dom. até 23h; fecha seg.). Aberto em 2017.

Teresa & Jorge

Com ares de boteco carioca, o endereço traz rodas de samba às sextas, a partir das 21h, e, aos sábados e domingos, às 16h. Em garrafas de 600 mililitros, as cervejas Devassa Puro Malte (R$ 8,00) e Original (R$ 11,00) podem acompanhar o batuque. A casa também oferece quarenta rótulos de cachaça, entre eles a Santa Dose (R$ 7,90 a dose), e drinques, como o aperol spritz (R$ 26,90). Para petiscar, há trouxinhas de massa de pastel recheadas com costela bovina assada mais geleia de pimenta (R$ 21,90, oito unidades) e caldinho de feijoada com ovo de codorna, torresmo e cheiro-verde (R$ 7,00). Rua João Cordeiro, 540, centro, ☎ 99926-7207 (130 lugares). 18h/1h (sáb. 15h/0h; dom. 14h/21h). Aberto em 2010.

V Bar

Diante do restaurante Tilápia, do mesmo dono, a casa é procurada pela happy hour e pelas transmissões de futebol. A carta de vinhos e cervejas soma oitenta rótulos. Têm boa saída a Estrella Galicia (R$ 13,90) e a Therezópolis (R$ 23,00), ambas com 600 mililitros. Porções de bolinho de bacalhau (R$ 43,90, seis unidades) e de patinha de caranguejo (R$ 33,90, com doze) estão entre as mais pedidas. Rua Maria Tomásia, 770, Aldeota, ☎ 3017-3108 (50 lugares). 16h/0h (sáb. a partir das 10h; fecha dom. e seg.). Aberto em 2014.

Zéppeto

A espetaria se destaca pelas porções de 300 gramas de carne, como a de alcatra com catupiry e alho (R$ 22,90) e a de frango desossado com vinagrete e farofa (R$ 15,90). Para beber, o endereço oferece um serviço chamado Clube da Cerveja, em que o associado tem até trinta dias para consumir uma caixa de cerveja (R$ 130,00, com Itaipava de 600 mililitros, e R$ 199,00, com Heineken).

Avulsas, as garrafas saem a R$ 5,90 e R$ 9,90 respectivamente. Rua Eduardo Garcia, 1000, Aldeota, ☎ 99174-5259 (120 lugares). 17h/3h (sáb. e dom. 11h30/22h). Aberto em 2015.

FORRÓ

Pirata

Famosa por ter “a segunda-feira mais animada de Fortaleza”, a casa passou a abrir também às sextas. Enquanto a decoração do espaço remete a um navio pirata, a programação musical destaca o forró pé de serra. Cerveja Itaipava (R$ 8,00 a long neck) e caipirinha de limão (R$ 10,00) animam a noite e podem vir à mesa com a porção de bolinhos de macaxeira recheados de carne de sol (R$ 20,00, com dez unidades). Às sextas entra em cena um cardápio de tapiocas, como a de frango com queijo de coalho (R$ 12,00). Rua dos Tabajaras, 325, Praia de Iracema, ☎ 4011-6161 (2 000 lugares). 20h/4h (seg.) e 17h/2h (sex.). Entrada: R$ 25,00 a R$ 50,00. Aberto em 1986.

MÚSICA AO VIVO

Academia da Cerveja

Inaugurada recentemente, a casa trabalha com cervejas de garrafa (Itaipava, R$ 6,90, e Heineken, R$ 11,90) e carta de uísques, drinques e cachaças, caso da pernambucana Santa Dose (R$ 8,00 a dose). As noites são animadas por bandas, que tocam de forró a pagode. Para aplacar a fome, sugerem-se a linguiça de alcatra com queijo (R$ 14,90) e o espetinho de picanha suína com molho barbecue (R$ 8,90). Ambos vêm com farofa e vinagrete. Avenida Santos Dumont, 1957, Meireles, ☎ 3039-0666 (250 lugares). 17h/1h (sex. e sáb. até 3h, fecha dom. e seg.). Aberto em 2016.

Austin Country Pub

A temática sertaneja está no ambiente e na música. A Austin Band, banda da casa, canta o ritmo em versões clássicas e modernas, enquanto os clientes provam petiscos como o camarão crocante, empanado e acompanhado de molho de mostarda e mel (R$ 38,00). O cardápio lista ainda a porção de pastéis de carne, camarão e queijo (R$ 18,90, doze unidades), boa pedida para acompanhar drinques como o red, de morango, vodca, soda e gelo (R$ 23,50 com vodca nacional e R$ 28,50 com Absolut). Avenida Senador Virgílio Távora, 1727, Aldeota, ☎ 99723-6176 (500 lugares). 22h/4h30 (qui., sex. e sáb.). Entrada: R$ 45,00 a R$ 60,00. Aberto em 2014.

Barão da Villa

Samba, MPB, pop rock, pagode e sertanejo se revezam durante a semana e compõem a mistura eclética da casa, inaugurada em junho de 2017. Nos quatro ambientes o público beberica long necks de Heineken (R$ 8,00) e chope Amstel (R$ 8,00, 340 mililitros). Para aplacar a fome, o cardápio lista cortes bovinos como bife de chorizo e bife ancho, acompanhados de legumes grelhados, farofa e vinagrete (R$ 89,00 o quilo). Uma versão do camarão internacional, servido sobre arroz cremoso, gratinado com queijo e batata palha (R$ 89,00, para duas pessoas), também faz sucesso. Rua Barão de Aracati, 3113, Joaquim Távora, ☎ 98631-9100 (199 lugares). 17h30/0h (sex. e sáb. 12h/1h; dom. 12h/22h; fecha seg. e ter.). Aberto em 2017. Aqui tem iFood.

Bomtequim Bar

A moqueca de arraia, feita com azeite de dendê e legumes (R$ 17,60), e a isca de peixegalo empanada em farinha panko (R$ 22,00, para duas pessoas) são unanimidades entre os clientes do bar. Eles podem aproveitar a roda de choro com o Grupo Bomtequim na quintafeira, MPB na sexta e estilos variados no sábado. Tudo regado a garrafas de 600 mililitros de Heineken (R$ 10,00) e a Itaipava (R$ 5,80), as mais pedidas. Rua Monsenhor Furtado, 2074, Bela Vista, ☎ 99136-8738 (80 lugares). 18h/0h (fecha dom. e seg.). Aberto em 2007.

Club Retrô

Um público mais velho é cativo na casa e vai em busca de hits dos anos 70, 80 e 90 cantados por bandas que se alternam na programação. Enquanto curte o som, a clientela petisca porções como a kill bill, de filé trinchado acebolado mais batata frita e torradas de alho (R$ 43,00), e os minipastéis de frango, carne e camarão (R$ 25,00, oito unidades). Para beber, tem cerveja Heineken (R$ 45,00 o balde com cinco garrafas) e vinhos, como o chileno Casillero del Diablo (R$ 110,00). Rua Pereira Valente, 1520, Varjota, ☎ 3267-3033 (220 lugares). 21h/4h30 (sex., sáb. e vésperas de feriado). Aberto em 2009.

Espaço Vila Camaleão

A casa traz um repertório de samba, com bandas como Balaco, Maravilha e Samba de Primeira, e forró pé de serra, com Os Muringa. Enquanto curte as apresentações, a clientela beberica cervejas Original e Heineken (R$ 10,99 cada uma, ambas com 600 mililitros). Para comer, o frango empanado vem com patê de gorgonzola e molho picante (R$ 29,90), enquanto a batata recheada de carne de sol é gratinada com queijo de coalho (R$ 16,90). Avenida Barão de Studart, 671, Aldeota, ☎ 98705-2601 (200 lugares). 17h/0h (sex. e sáb. até 3h; fecha seg. e ter.). Aberto em 2009.

Floresta

Com ambiente amplo e parcialmente ao ar livre, tem programação variada, com ritmos nacionais e internacionais. Petisco favorito da clientela, o filé-mignon acebolado com molho madeira e batata frita (R$ 49,90) disputa a preferência com a porção de carne de sol e queijo de coalho na chapa (R$ 42,90). Para beber, faz sucesso o drinque chapeuzinho vermelho, que leva vodca, morango, xarope de maçã verde e kiwi (R$14,90). A Heineken de 600 mililitros também é opção (R$ 9,99). Avenida Santos Dumont, 1788/1, Aldeota, ☎ 3062-0005 (400 lugares). 11h/14h30 (sáb. 11h30/15h); 18h/0h30 (sáb. 19h/2h; fecha dom.). Aberto em 2010. Aqui tem iFood.

Órbita Bar

Com pé-direito altíssimo, o salão principal abriga o palco no qual se apresentam bandas covers de rock’n’roll ou música pop (os ingressos oscilam entre R$ 20,00 e R$ 40,00). Ali também se encontra um dos três bares do complexo (há um outro na entrada e um terceiro num mezanino, cujo sofá faz a alegria da clientela que precisa dar um descanso para os pés). Para hidratar, a maioria dos frequentadores opta por cervejas long necks das marcas Heineken, Stella Artois, Sol e Budweiser (R$ 9,50 cada uma). O cardápio de drinques inclui pedidas como pink mojito, feito com rum, morango, hortelã e suco de cranberry (R$ 18,00) e cosmopolitan, preparado com vodca Orloff, triple sec e suco de cranberry (R$ 18,00). A caipiroska de limão com vodca Absolut é vendida a R$ 18,00, enquanto o shot de absinto, bailey’s e licores de menta e de café sai a R$ 15,00. Rua Dragão do Mar, 207, Praia de Iracema, 3453-1421 (1.400 pessoas). 21h/4h (fecha seg. a qua.). Aberto em 1999.

Pedrão 79

A música ambiente, ao vivo ou mecânica, remete à década de 70. Às quintas, o DJ Alan Moraes comanda o som com vinis; às sextas tem MPB com voz e violão e aos sábados, samba com o grupo Batuque da Gente. No cardápio de comes, o vinagrete de polvo e camarão servido com torradas (R$ 35,79) é o item mais procurado, enquanto entre as bebidas sai bem a cerveja espanhola Estrella Galicia (R$ 12,79, 600 mililitros). Rua José Vilar, 1425, Aldeota, ☎ 3121-7981 (90 lugares). 18h/1h (fecha dom. e seg.). Aberto em 2017.

Serpentina Bar e Cultura

Localizado no centro, o bar cultiva a boemia com música ao vivo. De quarta a sexta tocam ritmos variados, enquanto o sábado é reservado ao samba e o domingo, ao chorinho. Para petiscar, há uma afamada empanada chilena recheada com carne moída, ovo e uva-passa (R$ 20,90, com quatro unidades), mas as bolinhas de carne de sol com queijo (R$ 24,90, seis unidades) também são bastante procuradas. Para beber, há quinze rótulos de cerveja, como a pilsen paulista Baden Baden Cristal (R$ 22,00, 600 mililitros). Avenida Heráclito Graça, 760, centro. Não tem telefone (80 lugares). 17h/0h (sáb. 12h/23h; dom. 12h/19h; fecha seg. e ter.). Aberto em 2016.

Zug Choperia

Em área nobre da capital, o bar traz bandas de pop rock como O Verbo, Moby Dick, Outdoor e Maverick, às sextas e aos sábados, enquanto os outros dias são reservados a artistas convidados. Os petiscos mais procurados são o filé ao molho roquefort com batata frita (R$ 48,00) e o duo de salsichas vermelha e branca com molhos de mostarda escura e barbecue mais pão preto e salada de batata (R$ 37,00). Para refrescar, o mixologista Vanderson de Oliveira sugere o clássico sex on the beach (R$ 18,00), mas também há long neck de Heineken (R$ 8,00). Rua Professor Dias da Rocha, 579, Meireles, ☎ 3224-4193 (200 lugares). 17h/2h (fecha dom.). Aberto em 2000.

PARA DANÇAR

At Home Pub

Luzes de led e paredes coloridas conferem ares de balada à casa. Ao longo da semana, a programação inclui quiz temático, karaokê e apresentações de DJs e bandas. Para beber, saem cervejas long neck (Budweiser, R$ 8,50, e Devassa Loura, R$ 7,50) e cerca de trinta drinques. O rainbow shot, por exemplo, mistura curaçau blue, vodca, refrigerante de laranja e xarope grenadine (R$ 22,00). O único petisco disponível reúne batatas palito, rústica, canoa e sorriso acompanhadas de molho à base de leite (R$ 10,00). Rua Canuto de Aguiar, 1424, Varjota, ☎ 3393-7443 (400 lugares). 20h/4h (fecha dom. e seg.). Entrada: R$ 5,00 a R$ 15,00. Aberto em 2015.

Kukukaya

Forró pé de serra e eletrônico dominam as noites de sexta e sábado. Entre uma dança e outra, vale petiscar o escondidinho de carne de sol com purê de macaxeira (R$ 32,90). Outra pedida, o filé-mignon com batata frita (R$ 37,90) está entre os pratos mais solicitados. Para beber, o bar serve cervejas long neck, caso da Heineken (R$ 7,50). No rol de drinques, faz sucesso a caipirinha kukukaya, com cachaça, gelo e rapadura (R$ 8,00). Avenida Pontes Vieira, 55, Dionísio Torres, ☎ 3227-4661 (1 800 lugares). 20h/3h (sex. e sáb. até 4h). Aberto em 1996.

Ritmo Urbano Bar & Pub

A nova casa tem trilha sonora variada. Na sexta predomina o forró para dançar abraçadinho e, no sábado, o pop rock nacional e regional. As apresentações podem ser acompanhadas de shots de tequila Jose Cuervo, vodca Absolut e uísque Jack Daniel’s (R$ 15,00 cada um), ou ainda de cerveja Eisenbahn (R$ 9,00 a long neck). Para escoltar as bebidas, as porções mais pedidas são a costelinha de porco com molho barbecue e geleia de morango (R$ 23,00). Rua dos Tabajaras, 374, Praia de Iracema, ☎ 99983-8618 (450 lugares). 21h/4h (sex. a dom.). Aberto em 2017.

Samba do Vila

O agito começa na tarde de sábado e avança até a noite com apresentações de samba, pagode e DJs. Das 15h às 17h, cerveja Itaipava, caipirinha e caipiroska estão incluídas no valor da entrada. Depois, as latas de Itaipava (R$ 5,00) e Miller (R$ 7,00) são cobradas, assim como a dose de uísque Old Parr (R$ 12,00). Da cozinha saem apenas crepes, como os de calabresa e de carne de sol

(R$ 15,00 o médio e R$ 20,00 o grande). Rua Delmiro Gouveia, 420, Varjota. Não tem telefone (800 lugares). 15h/22h (sáb.). Entrada: R$ 30,00 (primeiro lote). Aberto em 2013.

PARA IR A DOIS

Café Couture

Exposições e lançamentos de livros integram a programação do bar. No cardápio musical, predominam jazz e ritmos brasileiros, como samba, chorinho e bossa nova. O bolinho de tucupi com jambu e queijo gouda (R$ 29,60, com sete unidades) tem inspiração paraense e divide o cardápio com a porção de camarão ao molho pesto com casquinha de parmesão (R$ 39,50). Entre as bebidas estão a cerveja gaúcha Solerun Penélope (R$ 25,20, 500 mililitros) e o mojito (R$ 14,20). Rua dos Tabajaras, 554, Praia de Iracema, ☎ 3077-3791 (180 lugares). 17h/0h (sáb. e dom. a partir das 16h; fecha seg.). Aberto em 2017.

Café Pagliuca

A partir das 21h30, o clima começa a esquentar com bandas de jazz, às quintas, blues, às sextas, e bossa nova, aos sábados. Na quarta-feira, o salão vira uma pista de dança com professores de tango para ensinar os interessados a dançar por R$ 15,00. Para repor as energias, o camarão empanado (R$ 49,00, 300 gramas) pode vir à mesa com os clássicos mojito (R$ 11,80) e bellini (R$ 12,60). Pratos individuais, como o risoto de cogumelo seco chileno (R$ 44,00), também compõem o menu. Rua Barbosa de Freitas, 1035, Aldeota, ☎ 3224-1903 (80 lugares). 18h/1h (sex. também almoço 12h/15h; sáb. 12h/1h; fecha dom. e seg.). Couvert artístico: R$ 10,00. Aberto em 1998. Aqui tem iFood.

PARA PAQUERAR

Bistrô Garrafeira

Enquanto curte os DJs que tocam diariamente, a moçada se reúne para experimentar pedidas como o carpaccio de carne servido com molho de azeite trufado e guarnição de torradas (R$ 39,00). A receita pode ser ladeada pelo drinque ice feeling, combinação de gim, vodca importada, xarope de framboesa, água tônica, limão-siciliano e uvas-passas (R$ 24,00). Também à base de gim, o gin fever mistura suco de laranja, xarope de maçã verde, fatias de limão-siciliano e alecrim (R$ 26,00). A cozinha libera refeições como o peito de pato ao caramelo balsâmico com batatas laminadas

(R$ 59,00). Estava prevista para novembro a abertura de uma nova unidade no Shopping RioMar. Rua Vicente Leite, 520, ☎ 99845-0520 (180 lugares). 17h/0h (sex. e sáb. até 3h; fecha dom. e seg.). Aberto em 2013.

Colosso Lake Lounge

Tido como um dos endereços mais bonitos de Fortaleza para beber ao ar livre, atrai uma turma bem-arrumada e motivada a interagir. A maioria dos clientes dá preferência a long necks das cervejas Corona (R$ 12,00) e Stella Artois (R$ 9,00) ou a drinques como o sweet red bubbles, que mistura o espumante Chandon Passion Brut, morango, limão, suco de cranberry e suco de maçã verde (R$ 34,00). A adega guarda vinhos como o branco chileno Ventisquero Sauvignon Blanc (R$ 147,00). Rua Hermenegildo Sá Cavalcante, s/nº, Edson Queiroz, ☎ 98160-0088 (320 lugares). 12h/0h (sáb. e dom. a partir das 8h; fecha seg. e ter.). Aberto em 2011.

Tempero do Mangue

Ao som de MPB e forró pé de serra ao vivo, os clientes apreciam o pôr do sol com vista para o mangue, enquanto bebem drinques como o frozen de morango com vodca nacional (R$ 15,00) e o sex on the beach (R$ 19,00). Para aplacar a fome, o cardápio lista pratos para duas pessoas, a exemplo da moqueca de arraia com arroz branco (R$ 40,00) e da peixada completa, com filé de pescada-amarela ao molho de legumes, leite de coco e azeite de dendê e guarnição de pirão, arroz branco mais farofa (R$ 75,00). Porções de isca de peixe (R$ 19,00) e de feijão-verde (R$ 15,00) funcionam

como aperitivo. Rua Valdir Bezerra, 100, Sabiaguaba. Não tem telefone (300 lugares). 11h/0h (dom.). Aberto em 2011.