Bares para comer em Salvador

O roteiro a seguir, com nove estabelecimentos, integra a edição de VEJA COMER & BEBER Salvador 2017/2018:

CARANGUEJO

Boteco do Caranguejo

Com nove unidades espalhadas por diversos bairros de Salvador, o boteco investe em promoções diferentes a cada dia da semana. Às terças, por exemplo, quem pede um caranguejo (R$ 8,49 a unidade) ganha dois. Enquanto tomam uma cerveja Devassa (R$ 11,49, 600 mililitros), os clientes aproveitam para petiscar a lambreta (R$ 21,49 a dúzia). Rua José Augusto Freitas, 8, Patamares, ☎ 3363-5151 (280 lugares). 11h/0h (sex. e sáb. até 2h). Mais oito endereços. Aberto em 2015.

Cabana da Cely

Além do caranguejo (R$ 7,20), faz sucesso entre os clientes o pastel de camarão (R$ 13,90). A lambreta sai em duas versões: tradicional (R$ 23,60), com cebola e azeite, ou na chapa com torradas (R$ 27,00 a dúzia). Para quem não quer apenas petiscos, a moqueca de c amarão (R$ 89,90) satisfaz até três pessoas. Acompanha bem a cerveja Devassa (R$ 8,90, 600 mililitros). Rua Fonte do Boi, 32, Rio Vermelho, ☎ 3019-1304 (80 lugares). 11h30/23h (dom. até 19h, fecha seg.); Rua Marquês de Queluz, 48, Pituaçu, ☎ 3232-6444 (300 lugares). 11h30/23h (dom. até 18h, fecha seg.). Aberto em 2013.

ESPANHÓIS

Cervantes

Fundado em 1978, o local hoje é comandado pelo casal espanhol Benjamin Mendoza e Vera Villaverde, a terceira geração da família a gerenciar a casa. A dupla tem dado mais ênfase à cozinha, de onde saem iguarias como o camarão ao benjamin (R$ 40,00, para duas pessoas), flambado com martíni mais molho de ervas agridoce e acompanhado por cesta de pães, e a paella marinera (R$ 40,00, para duas pessoas), feita com lula, polvo, camarão, mexilhão e lambreta. Para beber, os clientes costumam pedir caipirinha de limão (R$ 12,00), feita com cachaça Seleta ou cervejas da marca Colorado (R$ 20,00, 600 mililitros). Rua Forte de São Pedro, 64, Campo Grande, ☎ 3014-5963 (48 lugares). 9h/21h (sáb. e dom. 9h/23h; fecha seg.). Aberto em 1978.

Toro Lisboa Salvador

A culinária ibérica inspirou os donos, que comandam quatro restaurantes em Lisboa, a criar o cardápio deste bar instalado na orla da Barra. O carro-chefe é o polvo à lagareiro (R$ 85,00, para duas pessoas), que chega à mesa grelhado sobre uma cama de batata ao murro com molho de azeite e alho. Entre as tapas, a tortilha de chouriço (R$ 29,50) concorre com as batatas bravas (R$20,50), fritas e regadas ao molho levemente picante de alho e óleo. A carta de bebidas traz 37 sugestões de gim, como o português Sharish (R$ 42,00 a dose). Avenida Sete de Setembro, 3959, Barra, ☎ 3264-6989 (70 lugares). 12h/23h (sex. e sáb. até 2h). Aberto em 2015.

LAMBRETA

Don Papito

Em novo endereço, maior e com vista para o mar, o bar mantém o foco nas lambretas, que aparecem em quatro versões e são servidas em dúzias. A tradicional, com azeite e temperos, custa R$ 26,00. A marinera vem com molho de páprica doce e páprica picante; a baiana leva leite de coco mais açafrão; e a opção gratinada tem molho de alcaparras. Em qualquer uma das receitas, a dúzia custa R$ 37,50. Entre as bebidas, a roska de jabuticaba (R$ 20,90) lidera os pedidos. Avenida Octávio Mangabeira, lote 6, Piatã, ☎ 3367-0104 (120 lugares). 17h/23h (sáb. 12h/20h; dom. 12h/19h; fecha seg. e ter.) Aberto em 1974.

Koisa Nossa

Há mais de trinta anos, Eliene Cunha prepara as lambretas, que deram fama à cozinha deste bar. A dúzia do molusco no azeite custa R$ 22,90. Já a versão especial, que leva tomate e cheiro-verde, sai por R$ 27,00 (doze unidades). O cardápio também apresenta diversos sabores de pastel. O campeão de pedidos, chamado de mariscada, vem recheado de camarão, bacalhau, polvo, aratu e siri (R$ 22,00). Já o sabor marítimo (R$ 21,90) traz salmão com atum e cream cheese. A cachaça mineira Seleta (R$ 7,90 a dose) acompanha bem os petiscos. Travessa Engenheiro Allioni, 1, Mouraria, ☎ 3242-5412 (320 lugares). 17h/0h (sáb. a partir das 12h; dom. 12h/19h; fecha seg.). Aberto em 1984.

Lambreta.com

Com clima informal e mesas na calçada, o bar costuma ficar apinhado de gente que chega para provar as lambretas preparadas no capricho. O molusco que dá nome à casa é servido em diversas versões, desde a tradicional (R$ 22,90 a dúzia), no azeite, até a gratinada com creme de leite, manteiga e ervas finas (R$ 27,00 a dúzia). Para variar, boa pedida é a costelinha suína frita, servida com farofa e vinagrete (R$ 32,00). Refrescam os pedidos a cerveja Skol (R$ 8,50) em garrafa e a roska de cupuaçu (R$ 15,90). Travessa Engenheiro Allioni, 5, Mouraria, ☎ 3321-8375 (120 lugares). 17h/0h (sáb. a partir das 12h; dom. 12h/19h; fecha seg.). Aberto em 2007.

MEXICANOS

Guapo Mexican Bar

Com decoração temática e pratos típicos do México, o bar acaba de acrescentar ao cardápio a quesadilla de carne-seca (R$ 33,90, para duas pessoas), que é preparada com uma massa de trigo assada, recheada com banana-da-terra, cream cheese e a carne-seca desfiada. Entre as bebidas, a preferência da clientela recai sobre o mojito (R$ 13,90), preparado com rum, soda, hortelã e limão. Churros com sorvete de creme e canela (R$ 13,90) encerram a refeição. Rua Maceió, 86, Barra, ☎ 3264-1289 (70 lugares). 16h/0h (sex. e sáb. até 2h; dom. 15h/23h; fecha seg.). Aberto em 2013.

Tijuana

Além de carne bovina, o bar agora conta com carne de soja no menu. Ela pode ser provada, por exemplo, nas enchiladas (R$ 33,00, para duas pessoas): tortilhas de trigo recheadas com carne, salsa e queijo, acompanhadas por pimenta jalapeña, guacamole, pico de galo e sour cream, e decorada com salada de alface, cenoura ralada e milho. Acompanha bem o drinque coronarita (R$ 19,00), preparado com o licor Triple Sec, tequila, suco de limão, gelo frapê e uma garrafinha da cerveja mexicana Coronita mergulhada na taça. Rua Minas Gerais, 271, Pituba, ☎ 3248-8699. (250 lugares). 18h/1h (sex. e sáb. até 2h; dom. até 0h; fecha seg.). Shopping Cidade, ☎ 3012-2412 (200 lugares). 18h/1h (sex. e sáb. até 2h; dom. até 0h; fecha seg.). Aberto em 2001.