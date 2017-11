Barbudo, Evaristo Costa pede emprego de Papai Noel a shoppings

Evaristo Costa continua engraçadinho. O ex-apresentador do Jornal Hoje segue fazendo piadas sobre o desemprego. Desta vez, o jornalista, barbudo, sugeriu que os shoppings o empreguem como Papai Noel para as festas que se aproximam. “Atenção shoppings, com o fim do meu contrato com a Globo, segue currículo para dezembro”, escreveu na legenda de uma foto publicada em seu perfil no Instagram que mostra sua barba e elenca qualidades como ter bom humor, ser bilíngue e ter respostas criativas.

Sempre atento, o padre Fábio de Melo aproveitou a deixa para brincar com o jornalista. “Aqui em casa cumprimos com rigor a tradição natalina. O senhor trabalha com descidas pela chaminé?”, comentou.

‪Atenção shoppings, com o fim do meu contrato com a Globo, segue currículo para dezembro 🎅 A post shared by Evaristo Costa (@evaristocostaoficial) on Nov 1, 2017 at 2:39pm PDT

Evaristo faz piadas com o desemprego desde que deixou a Globo, no final de julho. No mesmo dia em que se despediu da bancada do Jornal Hoje, o apresentador foi ao Twitter conversar com seus seguidores e disse que ia “vender miçanga na praia” e cogitou vender suas gravatas. Ao anunciar sua saída da Globo, ele afirmou que precisava descansar. Atualmente, mora na Europa com a família.