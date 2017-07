Band faz acordo com a Justiça após maus-tratos no ‘X Factor’

A Band assinou um Termo de Acordo e Compromisso com o Ministério Público Federal em São Paulo como compensação pelas denúncias de candidatos do programa The X Factor Brasil. Durante audições na Arena Corinthians, os participantes teriam sofrido maus-tratos pela falta de preparo do canal.

O acordo prevê que a emissora veicule propaganda pedagógica e social contra a prática do cyberbullying entre crianças e adolescentes. Segundo o MPF, as transmissões ficarão no ar diariamente, durante 30 dias, a partir de 24 de julho, e serão inseridas ao longo da programação voltada para o público infantojuvenil.

A medida será usada como forma de compensar as irregularidades testemunhadas pelos candidatos do reality musical, transmitido pela Band em 2016. Na ocasião, o canal convocou futuros participantes a comparecerem à Arena Corinthians para os primeiros testes do programa. Surgiram então reclamações de que os concorrentes passaram longos períodos em pé, sem estrutura como banheiros suficientes, água e comida.

O caso levou a instauração do inquérito civil pela Procuradoria da República em São Paulo. A emissora afirmou que as falhas ocorreram pelo grande número de pessoas, três vezes maior do que o esperado.