Bakehouse 44 é eleita a melhor padaria de Cuiabá

1. pães bakehouse 44 cuiabá zoom_out_map 1 /2 Os pães da padaria campeã usam matéria-prima importada, como farinha de trigo francesa, e levain cultivado na casa. (Lucas Ninno/VEJASP)

2. café bakehouse 44 cuiabá zoom_out_map 2/2 O café sai por ali a qualquer hora, coado direto na xícara (Lucas Ninno/VEJASP)

Bakehouse 44 – Eleita pelo júri a melhor padaria de Cuiabá

Filho e neto de donos de padaria, Marcelo Oliveira exerceu a advocacia até abrir a sua própria padaria, em outubro do ano passado. Em um primeiro momento, a família resistiu à ideia de ele seguir no ramo, mas não impediu que se especializasse em escolas reconhecidas, como a San Francisco Baking Institute, na Califórnia, e a paulistana Levain, do premiado padeiro Rogério Shimura. Nelas, Marcelo tomou gosto por um modelo europeu de panificação, com salões menores e oferta enxuta de receitas que prezam pela fermentação natural. Seus pães são feitos com matéria-prima importada, como farinha de trigo francesa, e levain cultivado na casa. Intitulados rústicos, os pães de fermentação natural podem ser de passas com nozes e de espelta, conhecido como trigo-vermelho, que apesar de pouco disseminado no país tem boas propriedades nutritivas (R$ 18,00 cada um, 400 gramas). Também ficam expostos em cestos na vitrine o pão de fôrma 100% integral (R$ 21,00), a baguete (R$ 6,50) e o croissant (R$ 7,50). Para consumo no salão – instalado no antigo depósito de farinha da padaria que existia ao lado –, há bolo de queijo (R$ 2,00) e tiramisu, que leva mascarpone italiano e biscoito produzido na casa (R$ 16,00). A partir das 14h, são servidos sanduíches na ciabatta, como o de tapenade de azeitona, mussarela de búfala e tomate-cereja (R$ 15,00). O café sai a qualquer hora, coado direto na xícara (R$ 3,00) ou expresso (R$ 3,80). Avenida Senador Filinto Müller, 540, Duque de Caxias, 65-3023-4561 (26 lugares). 7h/20h (sáb. até 13h; fecha dom.). Aberto em 2016.

2º lugar – Padaria Viena

A família do proprietário Hernando Brito está no ramo desde 1942. Nascida no interior de São Paulo, com unidades em Guaraçaí, Andradina e Araçatuba, a rede abriu as portas em Cuiabá há quinze anos. Entre suas principais receitas estão os pães de fermentação natural de uva, a exemplo do pão italiano, do português e das versões com grãos e castanhas, todos vendidos a R$ 29,90 o quilo. Os pães artesanais também são usados em sanduíches como o paulistinha de filé-mignon, incrementado com queijo mussarela maturado, cream cheese e cebola (R$ 17,90). Das receitas doces, a catarina de banana, com massa folhada e creme de baunilha, sai a R$ 12,00. Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, 560, Bairro Popular, 65-3321-5835 (80 lugares). 6h/22h. Aberto em 2002.

3º lugar – Moinho

É a terceira melhor padaria da cidade segundo o júri de VEJA COMER & BEBER CUIABÁ 2017/2018. O espaço interno é bem dividido. Na área chamada empório premium encontram-se itens importados como temperos e bebidas, entre elas um exemplar do vinho Romanée Conti DCR 2009, que pode ser arrematado por R$ 120.000,00. No setor de hortifrúti não raro estão expostas frutas como o tamarillo, vendidas por quilo (R$ 83,09) e o umbu (R$ 34,20). A seção de pães tem desde o francês (R$ 19,89 o quilo), que é feito com farinha importada, a receitas como pães de mandioca, cenoura e batata doce (R$ 29,99, o quilo de cada um). O farto bufê de almoço sai a R$ 99,00 o quilo. Na cafeteria, dá para pedir um expresso (R$ 7,99), preparado com o grão da Peneira 19 em máquina italiana, e bebidas mais elaboradas, caso do café syfon, que é um método de preparo elaborado e feito diretamente na mesa do cliente, com um rendimento único equivalente a oito xícaras de café (R$ 35,00). Avenida F, 88, Bosque da Saúde, 65-2128-8888 (400 lugares). 6/23h. Aberto em 2014.