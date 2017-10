Badida Carnes Nobres é o melhor da categoria em Curitiba

No começo da década de 80, o empresário do ramo de móveis Bernardo Troib, hoje com 83 anos, viu que as finanças entravam no vermelho. Para equilibrá-las, resolveu investir num talento que todos diziam que ele tinha, o de churrasqueiro. Batizada com o apelido dado por um sobrinho, sua casa de carnes logo virou uma das mais queridas da cidade. A matriz ocupa, desde 2012, um imponente casarão de 1 500 metros quadrados. Da parrilla a carvão saem apenas cortes provenientes de rebanhos da raça angus criados no interior de São Paulo. Para três pessoas, a melhor novidade é a parrillada badida, com peças de entrecôte, picanha e fraldinha, além de cebola e tomate assados (R$ 199,90). Outra inclusão recente é o bife que l eva o nome da casa, que consiste na parte mais macia do entrecôte (R$ 81,90). Na lista de dezoito guarnições constam farofa com ovos, linguiça e banana (R$ 24,90), arroz biro-biro (R$ 27,90) e batata suflê (R$ 24,90). A adega envidraçada acomoda mais de 250 rótulos de vinho, como o chileno Morandé Reserva Carmenère (R$ 131,00). Na hora de pedir a sobremesa, poucos resistem aos churros com doce de leite (R$ 18,90). Avenida Sete de Setembro, 6045, Seminário, (41) 3243-0473 (160 lugares). 11h30/15h e 19h/23h30 (sex. almoço até 15h30; sáb. almoço até 16h; dom. só almoço, até 16h); Park Shopping Barigui, (41) 33730300 (130 lugares). 12h/15h e 18h/23h (sex. e sáb. 12h/0h; dom. 12h/22h). Aberto em 1983. Aqui tem iFood. $$$

2º lugar: Corrientes 348

Expressão da identidade argentina da casa, a porção de ojo del bife contém 600 gramas de contrafilé bovino temperado com sal e assado na tradicional parrilla (R$ 135,00, para duas pessoas). O arroz parrillero, misturado com linguiça picante, ovos e batata palha, faz ótima parceria com a carne (R$ 22,00, para duas pessoas). Entre os mais de vinte tipos de cerveja, há as argentinas Quilmes (R$ 29,00, 970 mililitros) e Patagônia (R$ 36,00, 740 mililitros). Campeã de audiência, a panqueca de doce de leite estica a conversa à mesa por R$ 28,00. Rua Gutemberg, 23, Batel, (41) 3075-0348 (100 lugares). 12h/0h. Aberto em 2013. $$$

3º lugar: Churrascaria Ervin

A casa é comandada pela mesma família desde a inauguração, há 67 anos, e tem como produto mais tradicional o t-bone com maionese e salada de cebola e tomate (R$ 99,00, para duas pessoas). Trazida do Uruguai, a picanha angus também pode ser compartilhada (R$ 139,00). Trata-se de uma porção de cinco fatias de carne guarnecidas de arroz, maionese e saladas verde, de cebola e de tomate. O ponto final (doce) fica a cargo do brigadeiro belga (R$ 4,00 a unidade), uma receita dos proprietários. Rua Mateus Leme, 2746, Centro Cívico, (41) 3252-5347 e 3076-5348 (120 lugares). 11h30/14h (sáb., dom. e feriados 11h/15h30; fecha seg.). Aberto em 1950. $$