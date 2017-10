Bactéria resistente causou a morte do fundador da Playboy

Uma bactéria resistente a antibióticos causou a morte de Hugh Hefner, fundador da Playboy, no último dia 27 de setembro. De acordo com atestado de óbito emitido pelo Departamento de Saúde Pública de Los Angeles, o empresário foi vítima de uma parada cardiorrespiratória, provocada por infecção generalizada pela bactéria e.coli. As informações são da Entertainment Weekly.

Ainda segundo a publicação, Hefner sofria há anos de um problema nas costas que reduzia sua mobilidade. Ele morreu aos 91 anos na Mansão Playboy, em Los Angeles, cercado pelos quatro filhos adultos e pela esposa, Crystal.

O empresário revolucionou a indústria gráfica nos anos 1950, quando o primeiro volume da Playboy chegou às bancas estampando uma Marilyn Monroe nua na capa. Por sua vez, o empresário virou um “garoto propaganda” do estilo de vida hedonista e sofisticado pregado pela revista, sempre de roupão de seda, cercado de coelhinhas e comandando festas disputadíssimas em seu palácio em Beverly Hills.