Backstreet Boy Nick Carter é acusado de estupro por cantora

Nick Carter, da banda Backstreet Boys, foi acusado de estupro pela ex-integrante da girlband Dream, Melissa Schuman. A cantora publicou um texto em seu blog no qual faz o relato do que teria acontecido em 2002. Na época, Carter tinha 22 anos e ela, 18.

De acordo com Melissa, os dois cantores se conheceram através de representantes. Nick teria demonstrado interesse na cantora e os dois chegaram a conversar rapidamente por telefone. Anos depois, ele a teria chamado para passar um dia em seu apartamento em Santa Mônica com alguns amigos e os dois se beijaram.

O cantor a levou para um banheiro e começou a fazer sexo oral em Melissa, mesmo ela pedindo para parar repetidas vezes. Depois, ele tentou forçá-la a repetir o mesmo ato nele. “Ele estava ciente de que eu era virgem e tinha valores religiosos conservadores. Falava disso abertamente”, afirmou Melissa.

Após as recusas de Melissa, Carter teria ficado bravo e impaciente com ela. “Estava evidente para mim que não conseguiria fugir. Ele era mais forte e maior do que eu. De forma alguma conseguiria abrir a porta ou ter alguém para me ajudar.” Depois disso, o cantor a levou para uma cama e a estuprou. Durante o ato, ainda teria afirmado diversas vezes “eu poderia ser o seu marido”.

Melissa afirmou que queria tornar o caso público na época, mas optou por não revelar depois de conselhos do seu agente. “Não tinha o dinheiro, a influência ou o acesso a um advogado que seria poderoso o suficiente para ficar contra a defesa do meu abusador. Me falaram que eu provavelmente seria enterrada em humilhação, acusada de estar procurando fama e isso, em última análise, me prejudicaria profissionalmente e publicamente.”

O site americano TMZ tentou contato com o representante de Nick Carter, mas não recebeu nenhuma resposta.