Baby do Brasil e Casagrande: após 4 meses, só beijo na bochecha

Obrigada a todos que entenderam a brincadeira do repost de ontem do @noculto 😙😙😙😙😙😙😙 #BomHumor #RirÉdeDeus ……………………………………… Eu repito, e repetirei quantas vezes for preciso: HOMEM SANTO, BONITO E RICO, QUE PODIA ESTAR NO MUNDÃO FAZENDO UM MONTE DE BESTEIRAS, MAS QUE ESCOLHE SE GUARDAR EM ABSTINÊNCIA SEXUAL POR ANOS ATÉ SE CASAR… ME IMPRESSIONA SIM!!! (Isso não quer dizer que vou me relacionar com esse ou aquele, mas quer dizer que) ME IMPRESSIONA MESMO. E ponto final! Se não te impressiona, ótimo. Mas respeite o meu direito de me impressionar COM O QUE EU QUISER!!!! 😎😎😎😎😎😎😎😎😎 O "impressionamento" é meu!!! Deixe ele em paz!!!! Kkkkkkkkkkkkkk Bjs e Paz! 😚

A video posted by Sarah Sheeva (@sarahsheeva) on Dec 20, 2016 at 2:58pm PST