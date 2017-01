Azealia Banks ofende Brasil nas redes sociais – e leva troco

A rapper americana Azealia Banks não cansa de se envolver em confusão na internet e desta vez resolveu desafiar ninguém menos que os implacáveis internautas brasileiros. No domingo, a cantora – que é negra e já se envolveu em diversas polêmicas raciais, tanto como agressora quanto como agredida – reclamou de racismo por parte de brasileiros e respondeu com mais preconceito. Azealia, então, recebeu as mais diversas manifestações, virou o assunto mais comentado do Twitter e teve, mais uma vez, sua conta na rede social suspensa.

“Quando esses anormais do terceiro mundo vão parar de fazer spam com esse inglês errado falando sobre algo que não sabem? É hilário ser chamada de ‘black whore’ (vadia negra) por brasileiros brancos. Eles deveriam se preocupar com a economia primeiro”, publicou a cantora, iniciando a batalha virtual.

Os brasileiros passaram a criticá-la por sua atitude e Azealia, fiel a seu estilo barraqueira, prosseguiu com as ofensas e xingamentos: “Não sabia que havia internet na favela”. Algumas horas depois, ela apagou a postagem, mas continuou discutindo. “Ah, e favelas têm Wi-Fi. Você veio do nada e deveria respeitar as pessoas que não têm o mesmo padrão de vida que você hoje”, escreveu um seguidor brasileiro. “Estou pouco me f…”, respondeu Azealia.

Os brasileiros não deixaram barato e criaram a hashtag #DenunciemAContaDaSandália (fazendo menção à marca de calçados Azaléia). Em junho deste ano, Azealia, que já admitiu ter clareado sua própria pele, empreendeu um ataque racista pelo Twitter a Zayn Malik, ex-One Direction de ascendência paquistanesa, e terminou banida da rede de microblogs. Recentemente, ela também se envolveu em confusão racial com o ator Russel Crowe.

Entrevista: Azealia Banks, a rapper que ama uma ‘boa’ briga

Abaixo, algumas das respostas, irônicas e bem-humoradas, dos brasileiros à cantora:

Primeiramente: quem é Azaleia Banks?

Segundamente: quem precisa dela quando se tem isso ?#DenunciemAContaDaSandalia pic.twitter.com/CvNjkhz0rt — . (@chickendalaur) January 2, 2017

cuidado azealia destruímos a carreira do biel só usando o twitter #DenunciemAContaDaSandalia — Duny (@DunyGITH) January 2, 2017

Foram pesquisar a "carreira" da Azaleia Banks até hoje não encontraram#DenunciemAContaDaSandalia pic.twitter.com/DPfzHhqckS — John Ball (@bardinhoJlb) January 2, 2017

Não acredito que Azealia Banks quer mexer com o país de Gretchen, Inês, Nicole e que afundou a careira de um MC em uma semana. — Little_gihh (@vieira_gihh) January 2, 2017

A conta dela foi suspensa kkkkk

Br é foda hein#DenunciemAContaDaSandalia pic.twitter.com/ny1zeHOAzg — Harmo | Camilizer ❤ (@EmanuellyNasci9) January 2, 2017

#DenunciemAContaDaSandalia "Azaelia Banks nega acusações e se revela Kátia' — Łeleo Caldeira (@leo_moura_) January 2, 2017

#DenunciemAContaDaSandalia

Não aparece um fã pra defender

Ela nem tem pic.twitter.com/W6frbJgyzF — SDV?/Lary (@ziamlouquinha) January 2, 2017

A empresa Azaleia informa que não compactuamos de maneira alguma com as atitudes hostis da cantora americana. #DenunciemAContaDaSandalia — Azaleia Brasil (@AzaleiaBR) January 2, 2017

Azealia Banks : "Não sabia que na favela (Brazil) tinha internet"

Brasileiros : "Não sabíamos que Azealia tinha uma carreira"

BR É O MELHOR — ana carla🙂 (@annacarlabs) January 2, 2017