Avenida Paulista Pizzeria: campeã da categoria em Curitiba

É possível avistá-los praticamente de qualquer um dos mais de 200 lugares do restaurante. Com estrutura de tijolinhos à mostra, os dois fornos a lenha, enormes, magnetizam os olhares durante boa parte da refeição. Neles são assados mais de quarenta sabores de pizza. E em menos de dois minutos, o tempo máximo que os discos costumam ficar perto das chamas, para garantir a crocância da massa e deixar a borda minimamente tostada. Das coberturas criadas na casa premiada por VEJA COMER & BEBER em outras duas edições, têm enorme saída a amalfitana, que combina berinjela marinada em azeite, burrata, presunto cru e manjericão (R$ 98,00), e a margherita D.O.C., feita com bastante molho de tomate italiano, mussarela, burrata, tomatinhos-cereja e manjericão (R$ 98,00). A carta de vinhos lista em torno de 160 rótulos, do italiano Montebello Barbera (R$ 95,00) ao norte-a mericano Punto Maximo Zinfandel (R$ 129,00). Versátil, o cardápio também traz sugestões como spaghettini com camarão, lula e polvo (R$ 72,00). No almoço, só há a opção de se servir no bufê de antepastos, saladas e sobremesas e escolher um prato principal (carne, peixe ou pizza individual). Dependendo da escolha, custa de R$ 35,00 a R$ 53,00. Rua Emiliano Perneta, 680, centro, (41) 3322-4508 (220 lugares). 11h30/14h30 e 18h30/0h (sex. jantar até 1h; sáb. e dom. só jantar). Aberto em 2003. Aqui tem iFood. $$

2º lugar: Mercearia Bresser

Mercearia Bresser Na unidade do Batel, chama a atenção do público a possibilidade de ver a confecção das pizzas, da abertura da massa à introdução no forno a lenha. Entre as 36 coberturas, a que tem o nome da casa sobrepõe tomate, mussarela de búfala, manjericão gigante e pesto de azeitona (R$ 73,50, seis fatias). No sabor chamado de concórdia, a berinjela é assada sob uma camada de queijo de búfala e parmesão (R$ 67,50, oito fatias). A cerveja Patagônia Bohemian Pilsener sai a R$ 22,00 (740 mililitros). Avenida Sete de Setembro, 5831, Batel, ☎ 3029-0880 (200 lugares). 18h30/0h; Avenida Munhoz da Rocha, 530, Cabral, ☎ 3053-0880 (120 lugares). 18h30/0h. Aberto em 2005. $$

3º lugar: Baggio Pizzeria e Focacceria