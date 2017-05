Autor de ‘Game of Thrones’ revela outro projeto de série derivada

Perder a audiência de Game of Thrones não está nos planos da HBO. Depois de anunciar quatro projetos de séries derivadas da luta pelo poder em Westeros, a emissora está trabalhando em uma quinta possibilidade, segundo revelou George R.R. Martin, autor da saga de livros que inspirou a série, no último domingo.

“Nós tínhamos quatro roteiros em desenvolvimento quando eu cheguei em Los Angeles na semana passada, que viraram cinco até o dia de eu ir embora”, escreveu Martin em seu blog pessoal. O autor assinará o novo projeto junto a outro roteirista, cuja identidade ainda não foi revelada. Nas palavras do criador do mundo de Game of Thrones: “além de mim, Elio (Garcia) e Linda (Antonsson), eu não conheço ninguém que ame mais Westeros do que ele”. George R.R. Martin já participa da concepção de duas das quatro séries derivadas.

O escritor americano aproveitou a publicação para confirmar que as cinco histórias se passarão antes da trama de Game of Thrones, em um universo secundário — usando do termo de J.R. Tolkien — ao criado por ele em As Crônicas do Gelo e Fogo.

A produção da HBO terá mais duas temporadas: a sétima, a estrear em 16 de julho de 2017, e a oitava e última, prevista para 2018.