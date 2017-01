Autópsia de George Michael é ‘inconclusiva’, diz polícia

A causa da morte do cantor George Michael, encontrado sem vida pelo namorado na manhã do Natal, não ficou clara em uma autópsia inicial. E, segundo a polícia britânica, serão necessários mais testes. Michael, que se tornou um dos ídolos pop dos anos 1980 com o Wham! e depois forjou uma carreira solo de sucesso, morreu em sua casa no sul da Inglaterra, aos 53 anos.

“Um exame post mortem foi realizado ontem como parte da investigação sobre a morte de George Michael”, disse a polícia de Thames Valley. “A causa da morte é inconclusiva e outros testes serão realizados agora. Os resultados destes testes provavelmente só serão conhecidos em várias semanas”, acrescentou a polícia em comunicado.

A polícia britânica havia dito que a morte de George Michael era “inexplicável, mas não suspeita”. O empresário do cantor, Michael Lippman, disse que ele morreu de insuficiência cardíaca.

Em meados da década de 1980, Wham! foi um dos mais bem sucedidos duos pop com singles como Wake Me Up Before You Go-Go, Careless Whisper, Last Christmas e The Edge of Heaven.

(Com agência Reuters)