Audiência do ‘Domingo Espetacular’ cresce quase 70% com Rezende

A revelação de Marcelo Rezende, que afirmou ter câncer no pâncreas e fígado em entrevista ao Domingo Espetacular, rendeu um aumento de 66,6% na audiência do programa do último fim de semana, comparado ao domingo anterior. A entrevista com o apresentador do Cidade Alerta, internado na última semana, alcançou 15 pontos de Ibope e a segunda posição consolidada de audiência, segundo a assessoria de imprensa da Rede Record. Já na edição anterior, que foi ao ar em 7 de maio, a atração marcou 9 pontos e empatou com o SBT no ranking de audiência.

A conversa com Rezende aconteceu na segunda-feira, pouco antes da internação no Hospital Albert Einstein para iniciar a quimioterapia. O apresentador ainda não havia revelado o motivo da internação, e afirmou que se apoia na fé para enfrentar a batalha contra a doença. “Eu não tenho medo da morte”, afirmou. “Eu sei que vou atravessar um período difícil. Mas nada é difícil quando você tem Deus. E eu tenho.” Segundo ele, até o momento apenas familiares e amigos próximos sabiam do diagnóstico. E disse que seus cinco filhos ficaram muito abalados. “Sou eu que tenho que acalmá-los”, brincou.

Rezende relatou que os sintomas apareceram há apenas um mês, quando começou a sentir cansaço e falta de apetite. Depois de uma bateria de exames, veio o diagnóstico: um tumor no pâncreas que se espalhou para o fígado. O apresentador relembrou o momento em que recebeu a notícia. “O médico chega com uma cara triste, senta e diz: ‘Eu não tenho uma boa notícia para você’”, contou.