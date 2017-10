Atriz norueguesa acusa Weinstein de estuprá-la em 2008

A atriz norueguesa Natassia Malthe, 43 anos, afirmou nesta quarta-feira ter sido estuprada por Harvey Weinstein em Londres em 2008. Em coletiva de imprensa em Nova York, ela afirmou que conheceu o produtor durante a premiação britânica Bafta e algumas horas depois, Weinstein apareceu no quarto em que estava hospedada, batendo e gritando na porta, que ela abriu por medo, para evitar um escândalo. Depois de tê-lo dispensado, ele se atirou sobre ela e a estuprou.

A advogada da atriz, Gloria Allred, explicou que a sua cliente “está estudando suas opções” sobre a possibilidade de apresentar uma denúncia. Os crimes sexuais não prescrevem no Reino Unido.

A atriz acrescentou que, depois do ocorrido, o empresário entrou em contato com ela em Los Angeles para lhe oferecer um papel no filme Nine. Quando chegou ao Hotel Península de Beverly Hills, no qual estava hospedada, o produtor vestia um roupão, e a propôs um “ménage à trois” com outra mulher que também estava no local, como relatou a norueguesa.

Até agora, cerca de 50 mulheres acusaram publicamente o produtor de assédio, abuso sexual e estupro, porém nenhum testemunho permitiu a abertura de uma investigação sobre o caso até o momento, pois a maioria dos casos já prescreveu. O produtor pediu demissão do seu cargo na The Weinstein Company, mas nega todas as acusações.