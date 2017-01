Atriz Mary Tyler Moore morre aos 80 anos

Morreu nesta quarta-feira a atriz americana Mary Tyler Moore, aos 80 anos. Sua agente, Mara Buxbaum, confirmou a informação à imprensa americana. “Hoje, a icônica e querida Mary Tyler Moore morreu aos 80 anos na companhia de amigos e de seu marido por 33 anos, Dr. S. Robert Levine”, diz a nota.

Mary é lembrada principalmente por seu papel na série The Dick Van Dyke Show (1961-1966) e por comandar uma sitcom que levava seu nome na década de 1970. Por seu trabalho na televisão, ela recebeu catorze indicações ao Emmy, levando prêmios em seis ocasiões. Também foi indicada nove vezes ao Globo de Ouro, vencendo três vezes, e recebeu uma indicação ao Oscar, em 1981, pelo filme Gente Como a Gente.

Na série The Dick Van Dyke Show, a atriz interpretava Laura Petrie, que seguia o padrão estabelecido para personagens femininos na época, o de uma mãe que não trabalhava fora e se dedicava a cuidar do marido e dos filhos. Já seu outro papel de destaque, Mary Richards, no The Mary Tyler Moore Show (1970-1977), quebrou os paradigmas e se tornou ícone feminista na época por ser uma mulher independente e que nunca havia se casado.

Mary nasceu em 1936 em Nova York e se mudou junto com a família para Los Angeles ainda criança. Na vida pessoal, Mary foi casada primeiro com Richard Carleton Meeker, com quem teve um filho, Richard Jr. Seu filho morreu em 1980 ao atirar em si mesmo por acidente enquanto manipulava uma arma de fogo. O segundo marido de Mary foi o executivo da rede CBS Grant Tinker, de quem se divorciou em 1981. Dois anos depois, ela se casou com Robert Levine, seu marido até o final da vida.

Mary foi diagnosticada com diabetes ainda jovem, quando estrelava o programa The Mary Tyler Moore Show. No decorrer dos anos, a atriz sofreu com alguns problemas de saúde, incluindo complicações de uma cirurgia que ela fez em 2011 para remover um tumor benigno no cérebro.