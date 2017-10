Atriz francesa Danielle Darrieux morre aos 100 anos

A atriz francesa Danielle Darrieux morreu aos 100 anos em sua casa, no noroeste da França. O seu estado de saúde “havia se deteriorado recentemente, após uma queda”, afirmou o seu companheiro, Jacques Jenvrin.

Arquétipo da beleza de sua geração, loura e delicada, trabalhou em mais de uma centena de filmes desde 1931. Danielle teve um início de carreira precoce e aos 14 anos participou de Semente do Mal (1934), do diretor Billy Wilder. Trabalhou em Hollywood e na Broadway nos anos 1930 e foi aclamada pelo filme romântico A Sensação de Paris, de 1938.

Durante a Segunda Guerra Mundial, deu continuidade a carreira mesmo com ocupação nazista da França, inclusive para o estúdio Continental, dirigido pelos alemãs, o que a levou a ser chamada de colaboracionista. Apesar disso, após a libertação do país natal pelos aliados, Danielle emplacou vários sucessos, especialmente sob a direção do cineasta francês Max Ophuls, em filmes como O Prazer (1952) e Conflitos de Amor (1950).

Também participou em Cinco Dedos (1952), de Joseph Mankiewicz, e interpretou a rainha da Espanha em Entre o Amor e o Trono, de Jean Cocteau. Ainda integrou o elenco de Duas Garotas Românticas (1967), de Jacques Demy. Mais recentemente apareceu em 8 Mulheres (2002), de François Ozon, e em 2007 emprestou sua voz para a animação Persepolis, indicada ao Oscar.

Darrieux se casou três vezes, com o cineasta Henri Decoin, o milionário Porfirio Rubirosa e o roteirista Georges Mitsinkidès, que faleceu em 1991. Com Georges, adotou um filho, Mathieu, que morreu pouco depois do marido.

(Com agência France-Press)