Atriz Eva Todor é internada no Rio aos 97 anos

A atriz Eva Todor foi internada na Casa de Saúde São José, no Humaitá, no Rio de Janeiro. Eva, de 97 anos, luta contra uma pneumonia e, de acordo com a família, está lúcida e “em franco processo de recuperação”. Procurada, a clínica não dá informações sobre o estado de saúde da atriz, que sofreria também de Parkinson, nem sobre a data da internação.

Em nota à imprensa, a família afirma que Eva, sem previsão de alta, vem recebendo visitas de amigos e parentes e acompanhado seus programas favoritos na TV. “A atriz Eva Todor (97 anos) foi internada na Casa de Saúde São José, no Humaitá, RJ, para tratamento de pneumonia e encontra-se em franco processo de recuperação. Lúcida, D. Eva tem recebido o carinho dos familiares, de colaboradores e de amigos íntimos, confiantes em seu pronto restabelecimento”, diz o comunicado. “A atriz apresenta um quadro de saúde estável, já está acompanhando os seus programas de televisão favoritos e aguarda para breve o retorno para casa.

Eva Todor é um clássico da TV. Com cerca de 80 anos de carreira, soma dezenas de novelas e séries, como Locomotivas (1977), Coração Alado (1980), Hilda Furacão (1995) e O Cravo e a Rosa (2000). Desde 2010, faz apenas participações. Sua última atuação foi uma participação especial em Salve Jorge, de Gloria Perez, em 2012.