Atriz diz que Weinstein sugeriu que eles tomassem banho juntos

Brit Marling, protagonista da série The OA e de filmes como A Outra Terra (2011) e O Sistema (2013), afirmou que, como outras mais de quarenta mulheres, também foi assediada por Harvey Weinstein. Em depoimento ao site da revista The Atlantic, a atriz afirmou que o produtor lhe ofereceu uma massagem e chegou a sugerir que eles tomassem banho juntos durante um episódio em 2014.

“Eu também fui ao encontro pensando que talvez toda a minha vida fosse mudar para melhor”, escreveu. “Eu também o encontrei no bar de um hotel. Eu também encontrei uma assistente jovem e do sexo feminino que disse que a reunião havia sido deslocada para o quarto de hotel dele porque ele era um homem muito ocupado. Eu também fiquei alarmada, mas me acalmei pela presença de outra mulher da minha idade estar ali.”

Ela continuou. “Eu também fiquei aterrorizada quando aquela jovem mulher saiu do quarto e eu fiquei sozinha com ele. Eu também fui questionada se queria massagem, champanhe, morangos. Eu também sentei naquela cadeira paralisada pelo medo quando ele sugeriu que nós tomássemos banho juntos. O que eu poderia fazer? Como não ofender esse homem, que poderia me abençoar ou me destruir?”

Brit disse que conseguiu se recompor e deixar o quarto. Depois, chorou. “Eu chorei porque eu peguei aquele elevador mesmo já sabendo. Chorei porque eu o deixei tocar meus ombros. Chorei porque em outras vezes na vida, em outras circunstâncias, eu não tinha sido capaz de sair.”

Weinstein foi acusado por mais de quarenta mulheres de assédio e abuso sexual. O produtor está sendo investigado pelas polícias de Nova York, Los Angeles e Londres. O americano foi demitido da empresa que ele mesmo fundou, a The Weinstein Company, e pediu para deixar o conselho da produtora. Ele também já foi expulso da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pelo Oscar, e tem expulsão avaliada pelo Sindicato dos Produtores e da Academia de Televisão, que organiza o Emmy.