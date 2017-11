Atriz desabafa após revista alisar seu cabelo: ‘Decepcionada’

Vencedora do Oscar de melhor atriz coadjuvante por 12 Anos de Escravidão (2013), Lupita Nyong’o usou as redes sociais para criticar a manipulação de uma foto sua para a capa da última edição da revista inglesa Grazia. Os editores alteraram digitalmente seus cabelos, crespos e volumosos, para parecerem mais curtos e lisos. “Decepcionada que a @GraziaUK editou e alisou meu cabelo para se adequar a uma noção mais eurocêntrica do que é um cabelo lindo”, escreveu em sua conta no Twitter.

Disappointed that @GraziaUK edited out & smoothed my hair to fit a more Eurocentric notion of what beautiful hair looks like. #dtmh pic.twitter.com/10UUScS7Xo — Lupita Nyong'o (@Lupita_Nyongo) November 10, 2017

No Facebook, ela disse que nem mesmo foi consultada sobre a mudança. “Eu explicaria que não posso apoiar ou permitir a omissão daquilo que é parte da minha herança nativa com a intenção de que eles compreendessem que ainda há um longo caminho para percorrermos no combate ao preconceito inconsciente contra a pele.”

Lupita também conta que cresceu achando que o único padrão de beleza seria pele clara e cabelos lisos e sedosos, mas hoje sabe que pele escura e cabelo crespo são bonitos também. “Aparecer na capa de uma revista me satisfaz porque é uma oportunidade para mostrar a outras pessoas de pele escura e cabelos crespos, especialmente nossas crianças, que elas são bonitas do jeito que são.” A hashtag #dtmh utilizada por ela remete a “Don’t touch my hair” (“Não toque no meu cabelo”).