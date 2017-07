Atriz de ‘Pretty Little Liars’ desabafa sobre sua saúde mental

A atriz Troian Bellisario, que ficou conhecida pelo papel de Spencer Hastings na série adolescente Pretty Little Liars, escreveu uma carta aberta falando sobre o distúrbio psicológico de que sofre. O desabafo da americana de 31 anos foi publicado no site Lenny Letter nesta terça-feira.

“Como alguém que sofre de uma doença mental, meu maior desafio é que eu nem sempre sei qual voz dentro de mim está falando”, escreveu a atriz. “Há uma parte do meu cérebro que desafia a lógica. Uma vez, ela me convenceu completamente de que eu deveria viver com apenas 300 calorias por dia e, em determinado momento, ela me disse que até isso seria demais. Essa parte do meu cérebro é a minha doença, e houve uma época em que ela tinha absoluta autoridade sobre mim. Isso quase me matou e você pode ver que, apesar de eu estar me recuperando há dez anos, ela ainda encontra jeitos de me incomodar até hoje.”

Troian já havia comentado antes sobre seus problemas com a anorexia, distúrbio alimentar que leva uma pessoa a ter uma visão distorcida sobre seu próprio corpo, geralmente fazendo com que ela fique obcecada pelo seu peso. “Foi uma jornada difícil para encontrar meu caminho de volta a uma vida saudável. Com introspecção, cuidados médicos e psicológicos intensos, o apoio de família e amigos e um companheiros paciente e amoroso, eu sobrevivi, o que é raro.”

A atriz atualmente está promovendo seu filme Feed, dirigido e escrito por ela sobre sua batalha contra a anorexia.