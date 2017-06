Atriz de ‘Piratas’ é acusada de omissão com avó brasileira

A atriz Kaya Scodelario está ganhando reconhecimento em Hollywood. Depois do sucesso da série britânica Skins, a atriz ficou conhecida por participar da saga de filmes adolescentes Maze Runner e agora está em Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar, ao lado de Johnny Depp e Brenton Thwaites. No entanto, de acordo com a sua tia-avó brasileira, Fabiana Moraes, “o dinheiro subiu à cabeça” da atriz, que tem sido omissa com a avó, do interior paulista.

Em uma entrevista para o jornal britânico The Sun, Fabiana contou que a avó de Kaya, Inez Rosemary, sofreu diversos ataques cardíacos e a família não tem dinheiro para pagar o tratamento em hospitais particulares. Ao explicar a situação para a atriz, Kaya teria afirmado que não se importava e que não daria um centavo para ajudar, segundo a tia-avó.

Kaya é fruto do casamento da brasileira Katia Scodelario com o britânico Roger Humphrey. A atriz nasceu na Inglaterra, mas passou diversas vezes as férias no Brasil, com a família em Itu, no interior de São Paulo. “Eu só quero que ela veja o que Inez está enfrentando e reconsidere sua atitude. Abandonar uma avó em um momento como esse é imperdoável”, afirmou Fabiana ao The Sun.

Até agora, a esquipe de Kaya Scodelario não se pronunciou sobre o assunto. A reportagem de VEJA procurou a atriz, mas não teve resposta.