Atriz de ‘Liga da Justiça’ diz que filme é pior que ‘Vingadores’

O filme da Liga da Justiça estreia em novembro de 2017, e desde o anúncio do projeto da DC Comics e a Warner Bros, as comparações com Os Vingadores (2012), da Marvel e Disney, são recorrentes. Quem se manifestou dessa fez foi a atriz Diane Lane, que vive Martha Kent, mãe do Super-Homem nos cinemas, ao dizer que o filme dos heróis da DC será pior que o da rival nos quadrinhos.

O comentário aconteceu durante participação da atriz no programa Watch What Happens Live, do apresentador Andy Cohen. Ao ser questionada se poderia dar spoilers sobre o filme e se achava que ele seria melhor que Os Vingadores, a atriz parou, pensou e respondeu: “Não e não (risos). Breve, mas honesta. Eu odeio decepcionar”.

Confira o vídeo (em inglês) da entrevista com Diana Lane abaixo. A reposta ocorre aos 1m40s:

Liga da Justiça tem estreia programada para 16 de novembro nos cinemas brasileiros. O filme vai unir os personagens Super-Homem (Henry Cavill), Batman (Ben Affleck), Mulher-Maravilha (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa) e Flash (Ezra Miller). Mas antes, a Mulher-Maravilha ganha uma aventura solo que estreia em 1º de junho.

A última empreitada da DC nos cinemas foi Batman vs. Superman: A Origem da Justiça (2016), que apesar de arrecadar mais de 800 milhões de dólares nas bilheterias mundiais, foi considerado um fiasco por público e crítica.