Atriz de ‘Game of Thrones’: ‘perdi papéis por não flertar’

A atriz britânica Lena Headey, que vive a rainha Cersei Lannister na série Game of Thrones, afirmou ter perdido papéis em Hollywood por se recusar a flertar com produtores durante audições. “Eu nunca fiz esse jogo”, afirmou a atriz. “Mas estou bem feliz por nunca ter feito”, disse.

A revelação foi feita em uma entrevista para a revista Net-A-Porter, conduzida por sua colega de elenco, Maisie Williams, que vive Arya Stark na série da HBO. Ao falar sobre o assunto, Lena lembrou de um antigo conselho que recebeu. “Quando eu estava nos meus 20 anos, e fazendo várias audições através de fitas VHS nos EUA, um diretor de elenco me disse: ‘Esses homens levam as fitas para casa, assistem e se perguntam com quem eles transariam’.”

Lena, que está com 43 anos, também falou sobre a questão da idade, outro fantasma que ronda os bastidores do cinema. “Eu estou feliz por ser mais velha, vivendo mulheres que não precisam ser lindas”, confessou. “A pressão já passou para mim. Atores podem ser ‘interessantes’, mas há uma pressão real nas mulheres para serem lindas e magras.”

Tanto Lena quanto Maisie Williams reprisam seus papéis de Cersei e Arya na sétima e penúltima temporada de Game of Thrones, que estreia no dia 16 de julho na HBO.

(Com Estadão Conteúdo)