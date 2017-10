Atriz de ‘Game of Thrones’ diz ser outra vítima de Weinstein

Lena Headey, a Cersei de Game of Thrones, entrou para a já extensa lista de vítimas de Harvey Weinstein. No Twitter, a atriz revelou que foi alvo de investidas do produtor duas vezes, em condições similares às relatadas por outras mulheres, e alegou ter sido coagida a manter os episódios em segredo.

No post, Lena escreveu: “Conheci Harvey Weinstein no Festival de Veneza. […] Em certo momento, Harvey pediu que eu fosse com ele caminhar. Ele fez um comentário sugestivo, eu apenas ri e fiquei chocada. Me lembro de pensar: ‘Isso só pode ser uma piada’. Acabei dizendo algo como: ‘Ah, vamos lá, cara! Seria como beijar meu próprio pai! Vamos pegar um drink e conversar com o pessoal’. Nunca mais fiz outro filme com ele”.

Anos mais tarde, segura de que Weinstein respeitaria a barreira que ela havia imposto a suas investidas, Lena aceitou encontrá-lo para um café da manhã de negócios. A visita, no entanto, acabou com um convite para subir até o quarto do produtor, como ele fez com Gwyneth Paltrow e Angelina Jolie. “Eu disse para Harvey: ‘Não estou interessada em nada a não ser trabalho, por favor não pense que eu entrei aqui com outra intenção. Nada vai acontecer’. Eu não sei o deu em mim para falar aquilo, só um alerta forte de ‘não chegue perto de mim’.”

Weinstein, no entanto, não gostou do que ouviu. “Me senti completamente indefesa”, desabafou. “Ele tentou destrancar a porta do quarto, mas o cartão falhou. Ele ficou furioso. Me pegou apertado pelo braço, e me conduziu de volta ao elevador e até a recepção do hotel. Pagou um carro para me levar embora e sussurrou no meu ouvido: ‘Não conte isso para ninguém, nem para o seu empresário’. Eu entrei no carro e chorei.”