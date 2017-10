Atriz de ‘Betty, a Feia’: ‘Fui abusada sexualmente aos 9 anos’

A atriz América Ferrera respondeu no Twitter à convocação do #MeToo (eu também), campanha surgida nas redes sociais depois da explosão de denúncias de assédio sexual cometido pelo produtor de cinema Harvery Weistein. A revelação de América é assustadora.

“A primeira vez que eu lembro ter sido abusada sexualmente eu tinha nove anos”, escreveu a atriz. “Não disse a ninguém e vivi com vergonha e culpa pensando que eu, uma menina de nove anos, era de alguma maneira responsável pelas ações de um homem adulto.”

“Eu tinha que ver este homem diariamente no anos seguintes, ele sorria para mim e me cumprimentava”, contou a atriz, famosa por seu papel na comédia Betty, a Feia. Ferrera, nascida em Los Angeles de pais hondurenhos, pediu que se “rompa o silêncio para que a próxima geração não tenha que viver com esta mentira”. Muitas atrizes romperam o silêncio sobre Weinstein, a quem acusaram de abuso sexual e até estupro.

Seu testemunho se une aos centenas de milhares que inundam as redes sociais com a etiqueta #MeToo e em outros idiomas -#YoTambien #AMiTambien #MeToo #MoiAussi, #EuTambém. A convocação foi feita atriz Alyssa Milano no sábado, incentivando as mulheres vítimas de abuso sexual a dar seu testemunho na rede social no contexto do caso Harvey Weinstein.

A campanha demostrou que os casos não se limitam a este produtor de 65 anos, investigado pela polícia e expulso da Academia de Cinema de Hollywood por sua conduta que se remonta a três décadas e que era um segredo em Hollywood.

Entre os #MeToo se destacaram também o da cantora americana Lady Gaga e da ex-estagiária da Casa Branca Monica Lewinsky, que protagonizou um escândalo sexual com o então o presidente Bill Clinton.

(Com agência France-Presse)