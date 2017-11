Ator Stepan Nercessian passa mal nas filmagens de ‘Chacrinha’

O ator Stepan Nercessian, 63 anos, foi internado na noite desta segunda-feira no Hospital Barra D’Or, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele passou mal durante as filmagens de Chacrinha, no qual vive o Velho Guerreiro. O ator apresentou um quadro de pressão alta.

Segundo Cida Cabral, do Retiro dos Artistas, que é presidido por Nercessian, ele fez exames e passou a noite em observação. Na manhã desta terça-feira, foi realizado um novo eletrocardiograma. Já no início da tarde, o ator recebeu alta e está em casa em repouso.

Dirigida por Andrucha Waddington, a cinebiografia de José Abelardo Barbosa, o Chacrinha, tem estreia prevista para 2018. Eduardo Sterblitch interpreta o célebre apresentador na juventude. Nercessian já encarnou o personagem nos palcos e em um especial da Globo.