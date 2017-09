Ator que viveu Pedrinho no ‘Sítio’ está no ‘The Voice Brasil’

Um dos candidatos do The Voice Brasil a se apresentar no palco do programa, nesta quinta-feira, foi a dupla Irmãos Mayer. O reality show fez questão de relembrar a infância de um dos integrantes, Vitor Mayer, ator que viveu o menino Pedrinho na segunda edição do Sítio do Picapau Amarelo.

A segunda edição do Sítio, baseada nas histórias escritas por Monteiro Lobato, foi exibida entre 2001 e 2007, mas Vitor participou apenas na reta final do programa, quando o elenco foi totalmente reformulado — até porque as crianças do início desta temporada já estavam crescendo.

Seu irmão caçula, Renan, também teve passagem pela Globo: ele atuou na novela A Favorita, de João Emanuel Carneiro, que foi ao ar de 2008 a 2009.

Após a apresentação no The Voice Brasil, os Irmãos Mayer foram escolhidos por Carlinhos Brown. No Twitter, alguns internautas comentaram a presença de Pedrinho na competição. “Meu Deus, o Pedrinho do Sitio do Pica Pau Amarelo no The Voice!!!!!”, disse um usuário do Twitter.

(Com Estadão Conteúdo)