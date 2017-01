Ator Peter Capaldi vai deixar posto de Doctor Who

O ator escocês Peter Capaldi vai deixar o posto de Doctor Who após sua terceira temporada como o personagem, que estreia neste ano. “A grande coisa sobre essa temporada é que vai ser a minha última”, disse o ator à BBC Radio 2, nesta segunda-feira. “Vai ser o fim para mim. Fico triste. Eu amo Doctor Who. É um programa fantástico para se trabalhar e foi muito prazeroso trabalhar com essa família. Não consigo elogiar mais as pessoas com quem trabalhei. Mas sempre fui uma pessoa que fez coisas diferentes. Nunca tive um trabalho por três anos. Esta foi a primeira vez que fiz isso e sinto que está na hora de seguir em frente para novos desafios.”

Capaldi afirmou que a produção do clássico seriado pediu que ele ficasse mais tempo como o personagem, mas que ele recusou a proposta. “Eu só pensei: ‘Eu amo isso, mas eu não sei quanto tempo eu consigo ficar e dar o meu melhor'”, disse. “E, se eu não vou dar o meu melhor, eu não quero fazer isso.”

O ator também afirmou que a última vez que os fãs da série o veriam como o Doctor Who seria no Natal de 2017, indicando que deve aparecer como o personagem até o episódio especial de Natal. “Estamos fazendo coisas épicas! Ainda não terminei meu trabalho”, disse. A próxima temporada de Doctor Who deve estrear ainda no primeiro semestre de 2017.