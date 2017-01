Ator morre baleado durante gravação de clipe na Austrália

Um ator morreu baleado nesta segunda-feira enquanto participava da gravação de um clipe musical no qual apareciam armas de fogo, em um bar na cidade australiana de Brisbane, informou a polícia. Segundo o canal australiano 7 News, o homem se chamava Johann Ofner e atuava como dublê.

O ator, de cerca de 20 anos, foi baleado no peito aparentemente por acidente, embora a polícia tenha informado sobre a abertura de uma investigação criminal. “Estava rodando uma cena na qual os atores utilizavam armas de fogo”, explicou aos jornalistas o inspetor Tom Armitt. “A pessoa morta é um ator que participava desta cena”, declarou.

Segundo o jornal Brisbane Times, o grupo australiano de hip-hop Bliss n Eso estava gravando um clipe musical no Brooklyn Standard, um bar do centro da cidade.

A banda escreveu uma mensagem em sua página no Facebook lamentando o ocorrido. “Nós não estávamos no set no momento do incidente e nossa equipe está trabalhando com a polícia e a produtora do vídeo para obter mais detalhes. Estamos extremamente chateados e abalados com isso e nossos corações e orações são para a família da vítima e amigos, bem como o elenco e equipe que estavam envolvidos no clipe de hoje”, declararam.

(Com agência France Presse)