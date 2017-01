Ator mexicano Diego Luna protagonizará nova versão de ‘Scarface’

O ator mexicano Diego Luna protagonizará a nova versão de Scarface que está sendo preparada pelo estúdio Universal. Os veículos de imprensa especializados The Hollywood Reporter e Variety revelaram importantes novidades sobre este projeto que refilmará a célebre história de Scarface, levada aos cinemas em 1932 pelas mãos do cineasta Howard Hawks e em 1983 sob as ordens do diretor Brian de Palma e com o ator Al Pacino.

Antoine Fuqua, responsável por filmes como Dia de Treinamento (2001) ou a recente reinterpretação do western Sete Homens e um Destino (2016), aparecia como provável diretor do novo Scarface, mas ele não estará à frente do projeto, já que concentrará seus esforços na sequência de O Protetor (2014). Segundo a Variety, a mais recente versão do roteiro do novo Scarface tem a assinatura de Terence Winter, criador da série Boardwalk Empire.

Luna protagonizou ao lado da atriz Felicity Jones o filme Rogue One (2016), primeiro filme derivado da saga de Star Wars e que, até o momento, arrecadou mais de 1 bilhão de dólares no mundo todo, de acordo com os dados do portal especializado Box Office Mojo. Entre os projetos futuros do mexicano também aparece a nova versão de Linha Mortal (1990), filme de Joel Schumacher protagonizado por Kiefer Sutherland, Kevin Bacon e Julia Roberts.

(Com agência EFE)