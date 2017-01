Ator Idris Elba leiloa a si mesmo em prol da caridade

“Estou aqui e gostaria que você fosse minha namorada. É isso mesmo, somente eu e você. Ninguém mais em volta, somente nós”, diz o ator britânico Idris Elba enquanto toma um gole de champanhe num vídeo divulgado no Omaze, site que arrecada recursos para campanhas via experiências com celebridades.

O leilão proposto pela entidade dá direito a um jantar à luz de vela com o artista no Dia de São Valentim, em 14 de fevereiro, data em que o Reino Unidos celebra o Dia dos Namorados. Os recursos arrecadados serão destinados às iniciativas da organização que oferecem orientação, apoio educacional e ensinamentos sobre liderança em Serra Leoa, na África Ocidental.

Além de atuar, Idris Elba também trabalha como produtor e diretor. Ele viveu o vilão Krall em Star Trek: Sem Fronteiras (2016) e encarnará o pistoleiro Roland Deschain em A Torre Negra, protagonista do filme baseado na obra de Stephen King com estreia prevista para julho.

(Com Reuters)