Ator global briga na Justiça para não pagar dívida de R$ 100 mil

O ator Marcelo Serrado receberá, em breve, uma visita nada agradável em sua casa: trata-se de um perito da Justiça, que irá lá para fazer uma minuciosa vistoria de uma reforma encomendada por Serrado em 2014. Valor total: 865.882 reais. O ator é acusado de dar um calote na decoradora, Claudia Hauer, que entrou com uma ação de cobrança contra ele. Exige um acerto de contas de 99.000 reais, sem contar juros e danos morais. Serrado não nega a dívida, mas afirma que não pagou porque o serviço foi mal feito.

O palco da contenda, que corre na 19ª Vara Cível do Rio de Janeiro desde 2015, é a cobertura de dois andares do ator em São Conrado, na Zona Sul carioca. Amiga de longa data da família de Roberta Fernandes, mulher de Serrado, Claudia diz na ação que foi chamada para reformar apenas o primeiro andar do imóvel. Depois de tudo pronto, ele teria se mostrado satisfeito com o resultado, tanto que pediu para ela seguir com os trabalhos no segundo pavimento e na área externa do apartamento.

A obra incluiu rebaixamento de teto, derrubada de paredes e a criação de ambientes. Claudia também ficou encarregada de substituir os sistemas elétrico e hidráulico do imóvel. No terraço, a ordem era reformar piscina, churrasqueira e sauna. Àquela altura, o ator já tinha uma dívida com a designer, mas mesmo assim ela aceitou continuar o trabalho, certa de que iria receber depois. Na ação, Claudia relata que fez uma série de cobranças no decorrer da segunda etapa da obra, e que o ator, pouco antes de rescindir o contrato, chegou a lhe entregar cheques que foram devolvidos pelo banco.

Em uma troca de mensagens, uma secretária de Serrado enviou até um plano de pagamento da dívida: seis parcelas de pouco menos de 6.000 reais e, no fim, pagamento à vista de 80.000. O combinado, porém, não foi cumprido, o que levou a novos emails de cobrança. “É recorrente a devolução dos cheques que você emite”, escreveu a decoradora em um deles. Essa mensagem foi respondida pelo próprio ator em tom tranquilizador: “Querida, veja com a Andreia (secretária) na quarta (…) Ela vai te ligar e pagar na quarta sem falta.” O pagamento não só não foi realizado como a secretária de Serrado mandou uma mensagem que surpreendeu Claudia. Informava que Serrado havia decidido rescindir o contrato. O ator agora questionava valores e alegava “péssimo” serviço.

Ele escreve em email: “Em nenhum momento foi combinado que seria cobrada a (taxa de) administração. Nos sentimos totalmente abandonados, a casa incompleta, placa que desapareceu, pintura inacabada, serviço mal feito (…). Portanto, da mesma maneira que você não cumpriu sua parte, me sinto no direito de não cumprir também. Pode ter certeza que se você tivesse dado assistência, jamais faria isso com você”. Na mesma ação que responde pela dívida, Serrado propõe que a Justiça obrigue a designer a ressarci-lo pelo que precisou gastar em consertos depois que ela saiu de cena. Justifica que caiu em uma “arapuca” e que a casa está “inabitável”.

O ator contratou um perito para elaborar um laudo técnico da reforma e anexou ao processo imagens de quando mandou abrir o teto de gesso do quarto dos filhos “e litros de água jorraram ao chão”. Não é o bastante para a Justiça, que pede agora o parecer de um técnico do próprio tribunal. Embora se diga insatisfeito, Serrado gravou cenas apresentando a piscina e a sala de estar do imóvel recém reformado para o programa Casa Brasileira, do GNT. As imagens foram ao ar em novembro de 2015, mais de um ano depois do ator se mudar para lá.

A decoradora afirma que não tem responsabilidade sobre os problemas alegados, já que o ator rompeu o contrato antes que ela pudesse finalizar a obra. Indignada com a acusação de ter prestado “péssimo” serviço, anexou ao processo mensagens de Marcelo e sua mulher elogiando o resultado da reforma. Em uma delas, ele elogia: “Apê tá lindo”. Os advogados de Cristina e Serrado não quiseram se pronunciar.