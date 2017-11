Ator de ‘Veronica Mars’ comete suicídio aos 34 anos

O ator Brad Bufanda, mais conhecido pelo papel de Felix Toombs na série Veronica Mars, cometeu suicídio, segundo o site TMZ. Um porta-voz do americano confirmou à publicação que ele tirou a própria vida nesta quarta-feira, mas não divulgou mais detalhes sobre o assunto. Bufanda tinha 34 anos.

O ator apareceu nas duas primeiras temporadas da série protagonizada por Kristen Bell. Ele também participou de filmes como A Nova Cinderela (2004) e Debating Robert Lee (2004), além dos seriados CSI: Miami, Malcolm in the Middle, Boston Public e da novela Days of Our Lives. Seus últimos trabalhos foram nos filmes Garlic & Gunpowder e Stan the Man, que ainda não estrearam.

O ator californiano foi batizado como Fred Joseph Bufanda, mas mudou seu nome em 2011. Quando tinha 23 anos, chegou a tentar carreira como jogador profissional de basquete, mas se feriu e decidiu voltar a trabalhar como ator.