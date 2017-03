Ator de Harry Potter quebra costelas e perfura pulmão em acidente

O ator Jim Tavaré, que interpretou o personagem Tom, dono do bar Caldeirão Furado, no filme Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban (2004), está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após ter quebrado várias costelas e ter seu pulmão perfurado por causa de um grave acidente de carro que ele sofreu na segunda-feira. A informação foi dada por sua esposa, Laura, em seu perfil no Facebook.

“Aqui é a Laura. Agora que a família já foi informada, Jim me pediu para avisar a vocês que ele se envolveu em um grave acidente de carro, uma colisão frontal”, escreveu Laura. “Ele está na UTI. Ele tem quinze costelas quebradas, fraturas nos dois esternos, um pulmão perfurado, múltiplas fraturas em sua perna direita e o pescoço quebrado. Ele passou por duas transfusões de sangue até agora e vai fazer sua primeira cirurgia. Isso é real, não é para um papel em um filme. Por favor, pensamentos positivos por ele conforme ele luta para sair dessa.”

Junto com o texto, foi publicada uma foto em que Tavaré aparece na cama do hospital com machucados no rosto. A mensagem não deixa claro onde aconteceu o acidente nem em que hospital o ator está internado. Tavaré, que é britânico, mora atualmente em Los Angeles.

Além de Harry Potter, o ator também participou de séries de TV como Californication, Chuck e The Sketch Show, em que ele também atuou como roteirista.