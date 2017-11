Ator de ‘Gossip Girl’ é acusado de estupro por mais uma atriz

O ator Ed Westwick, o Chuck Bass da série Gossip Girl, foi acusado de estupro pela segunda vez esta semana. Depois da atriz Kristina Cohen relatar um caso em 2014, Aurélie Wynn contou que, em julho do mesmo ano, passou por uma situação similar.

Em uma publicação no Facebook, Aurélie diz ter sido convidada por uma amiga a ir na casa de um rapaz com quem ela estava saindo, que morava com Westwick. Na madrugada, ela se alojou em um dos muitos quartos da residência e, enquanto dormia, foi atacada pelo ator de Gossip Girl.

“Eu disse não e ele segurou minha cabeça com força. Eu não conseguia me mexer com o peso dele. Sou muito pequena. Estava usando uma roupa de banho que ele rasgou”, conta. Segundo ela, após o ato, ela procurou pela amiga, que já não estava mais na casa e pediu um Uber para ir embora enquanto o ator dormia. Ao sair da casa, ela fez um vídeo.

A atriz e modelo taiwanesa conta ainda que, na época, estava saindo com o ator Mark Salling, de Glee, recentemente preso por porte de pornografia infantil. Ela disse a ele o que tinha ocorrido, mas não encontrou ajuda. “Ele me culpou pelo que aconteceu e terminou comigo. Meus amigos me aconselharam a não divulgar nada, pois eu não iria querer ser ‘aquela garota’ em quem ninguém acredita, que só está tentando ter 10 segundos de fama.”

Westwick ainda não se pronunciou sobre a nova denúncia. No Instagram, ele falou sobre o relato de Kristina. “Não conheço essa mulher. Nunca forcei de nenhuma forma contra alguma mulher. Eu certamente não cometi estupro”.