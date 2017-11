Ator de Everybody Hates Chris’ relembra assédio de agente

Terry Crews relembrou um caso de assédio que sofreu no ano passado em uma festa em que recebeu uma investida do agente de talentos Adam Venit. “Nunca me senti tão impotente e objetificado. Eu estava horrorizado”, disse o ator, conhecido pela série Todo Mundo Odeia o Chris (Everybody Hates Chris), durante o programa de TV americano Good Morning America.

Terry também contou que, antes de ser apresentado ao agente na festa, Venit o encarou e colocou a sua língua para fora de forma “abertamente sexual”. “Estiquei meu braço para cumprimentá-lo e ele literalmente apertou minha genital. Pulei para trás e perguntei o que ele estava fazendo”, contou o ator. Venit tentou se aproximar outras vezes, até que Crews o empurrou, fazendo com que o agente esbarrasse em outros convidados da festa.

Depois das afirmações do ator, o Departamento de Polícia de Los Angeles abriu uma investigação contra Venit. O agente saiu de licença da empresa de talentos onde trabalhava, a WME. Ele está conectado a nomes fortes em Hollywood, como Emma Stone, Adam Sandler e Eddie Murphy.