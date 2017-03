Ator Danny Masterson é investigado por abusos sexuais

A polícia de Los Angeles está investigando o ator Danny Masterson por três supostos casos de agressão sexual, informou na sexta-feira o site especializado “The Hollywood Reporter”.

As autoridades afirmaram que três mulheres relataram terem sido sexualmente agredidas por Masterson no início dos anos 2000.

O artista, conhecido por sua participação na série de TV “That ’70s Show” e membro da Igreja da Cientologia, negou estas acusações e as relacionou com uma polêmica série de documentários -“Scientology and the Aftermath”- da atriz Leah Remini contra de seu culto.

Um representante de Masterson afirmou que uma das denúncias das que são conhecedores é de um caso ocorrido supostamente há 16 anos e disse que a suposta vítima, uma ex-namorada do ator, só fez a acusação após falar com Leah.

“O suposto incidente ocorreu na metade de sua relação de seis anos, após o qual ela continuou a ser sua namorada”, acrescentou o porta-voz, cujo nome não foi revelado.

O representante disse que, durante sua relação, a suposta vítima fez “várias e inconsistentes afirmações” que tinha sido violentada por pelo menos três famosos atores e músicos.

Por outro lado, o porta-voz diminuiu a importância de outro suposto incidente ocorrido há 14 anos, segundo suas palavras, a polícia de Los Angeles já investigou este caso e determinou que não tinha fundamento.

