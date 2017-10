Ator da série ‘Hércules’ diz que foi assediado por Gianni Versace

As denúncias de assédio sexual chegaram ao mundo da moda. Depois de o fotógrafo Terry Richardson ser vetado em publicações da Condé Nast por sua conduta imprópria com modelos jovens, o ator americano Kevin Sorbo, da série de TV Hércules, veio a público revelar que, quando trabalhava como modelo, nos anos 1980, foi assediado pelo estilista italiano Gianni Versace.

Sorbo fez a revelação em entrevista ao podcast do hymorista e radialista americano Adam Carolla na última terça-feira, enquanto os dois comentavam a multidão de mulheres que acusa o produtor Harvey Weinstein de assédio sexual. “Eu tenho minha história de assédio”, disse Sorbo, antes de contar que em 1984, na Itália, Versace se aproximou e o convidou para desfilar para ele.

O convite veio acompanhado de outro, para um jantar que contou com a atriz Sophia Loren, o tenor Luciano Pavarotti e o ator Richard Gere, entre outros. Em seguida, vieram outros jantares, cada vez com menos gente, até que, em uma ocasião, se viu sozinho com Versace, que fez mais uma oferta ao modelo, dessa vez para que estrelasse os comerciais de sua marca.

“De repente, a mão dele subiu pela minha perna”, lembrou Sorbo.

“Cara, você sabe que eu sou heterossexual?”, teria dito ele no ato a Versace, que não se avexou. “É por isso que eu gosto de você. Você não é um homem feminino. Você é o homem de um homem “, respondeu o estilista, segundo Korbo. Versace ainda fez um discurso em prol da experiência sexual completa. “Na vida, você deve fazer amor com tudo. Você deve fazer com o cachorro, o gato, o menino e a menina”, teria dito.

O modelo, que na década de 1990 estrelaria seis temporadas da série Hercules: The Legendary Journeys, explicou para o estilista que eles tinham estilos de vida distintos. Versace, de acordo com Korbo, não desistiu e falou em “construir uma ponte” entre os dois. “A ponte nunca foi construída, e eu nunca consegui a campanha”, finalizou Sorbo, no podcast. “Assim eu conheci o jogo, assim como conheço o jogo de Hollywood. Os sofás de elenco sempre estiveram por perto. Eu não jogo esse jogo, nem eu me importo.”

Sorbo estava no podcast de Carolla para promover o filme baseado em fé Let There Be Light, que abre sexta-feira. O filme é notável, pois a personalidade da Fox News é a primeira incursão de Sean Hannity no cinema como produtor executivo do filme.

Gianni Versace foi um dos principais estilistas dos anos 1990. Ele foi encontrado morto em sua mansão de Miami Beach, em 1997. Seu assassinato será explorado no próximo ano em duas parte pela série American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace.