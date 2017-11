Ator da Globo convida fãs para encontro e fica a ver navios

Nicolas Prattes, 20, aproveitou o intervalo do quadro Dança dos Famosos, do Faustão, para marcar um encontro com fãs em frente à sede da Rede Globo em São Paulo. Porém, ninguém apareceu.

O ator, ex-protagonista de Malhação, da 23ª temporada do seriado, Seu Lugar no Mundo, e ex-Rock Story, postou cada passo da tentativa de encontro no Twitter. No sábado, 18 de junho, ele escreveu, “Amanhã, quem quiser pode me encontrar ANTES do Dança, pode me encontrar 15:00 no Projac de SP”.

Amanhã quem quiser pode me encontrar ANTES do dança, pode me encontrar 15:00 no pr — nicolas prattes (@nicolasprattes) November 18, 2017

Podem me encontrar 15:00 no Projac de SP!!!

Podem ir os nutella, os raiz, os doce de leite e os legumes, fã é fã e TODOS são especiais — nicolas prattes (@nicolasprattes) November 18, 2017

Fofo, ele disse que os fãs dariam sorte para ele no concurso do Domingão do Faustão. “Digo que é melhor encontrar ANTES para vocês me darem sorte :)”

Depois de passar a portaria em que estaria esperando pelos fãs, e de corrigir o endereço em seguida, Nicolas publicou uma foto do portão vazio.

Preciso entrar! Ninguém aqui.

Beijo pic.twitter.com/Mijp2mebxY — nicolas prattes (@nicolasprattes) November 19, 2017

Mas o ator reagiu bem ao que chamou de “desencontro”. “’Mico’ é fazer barraco, tratar mal os outros e não atender quem te dá atenção, o que rolou foi mais um desencontro mesmo :)”