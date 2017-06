Ator da Escolinha do Professor Raimundo morre em Catanduva

João Antônio Elias de Oliveira, ator que ganhou fama com o personagem Salim Muchiba na Escolinha do Professor Raimundo, morreu na noite desta sexta-feira. O sepultamento aconteceu às 16 horas no Cemitério Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Catanduva, no interior de São Paulo.

O humorista estava internado no Hospital Padre Albino há 90 dias por conta de um acidente vascular cerebral (AVC) sofrido durante cirurgia nas carótidas. O quadro de saúde se agravou nos últimos dias e o ator de 72 anos precisou voltar para a UTI para intensificar o tratamento, mas não resistiu.

Ator, humorista, pintor e escritor, João começou a carreira em uma rádio de Catanduva, sua cidade natal, ainda nos anos 1950. Deixa três filhos e três netos.

Relembre João Antônio Elias de Oliveira como Salim Muchiba na Escolinha: