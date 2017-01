Ator Carlos Villagrán aposenta Quico, de ‘Chaves’

O ator Carlos Villagrán é conhecido especialmente por dar vida ao Quico, de Chaves, personagem pelo qual enfrentou uma disputa por direitos autorais com o ex-amigo Roberto Bolaños. Porém, o filho do ator mexicano, Ángel Villagrán, contou à agência mexicana Notimex que o pai deixará de interpretar o abobalhado garoto da vila.

Desde que deixou o seriado, em 1978, Villagrán continuava a se vestir de Quico, mas assumiu a grafia Kiko, já que Bolaños reclamava o direito pela criação do personagem. A alma e o estilo do garoto, porém, foram mantidos.

Segundo o filho, Villagrán fez uma turnê de despedida pela América Latina e agora vai se concentrar em outras oportunidades da carreira de ator, uma delas a participação no filme brasileiro Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola, de Danilo Gentili, previsto para maio.

“Meu pai aproveita essa nova etapa, mesmo que eu deva reconhecer que não foi fácil para ele dizer adeus ao personagem que interpretou por tantos anos e ao qual agradece a oportunidade de desfrutar do carinho do público. Foi um processo deixar Quico, porque era um personagem muito agradável para ele, mas também se preparou por um longo tempo por este momento, agora como um ator no Brasil”, declarou.

Outro motivo é que, aos 73 anos de idade, o ator não conseguia mais passar credibilidade como um menino para as crianças. “Os pequenos estranhavam ao vê-lo, porque se lembram dele mais jovem como nos programas”, afirma Ángel.