Ator britânico troca premiação do Oscar pela Sapucaí

Ator da premiada série americana How to Get Away with Murder, Alfie Enoch deixou de assistir a premiação do Oscar para pular o Carnaval no Rio. Na série, o britânico contracena com a atriz americana Viola Davis, que foi premiada melhor atriz coadjuvante por seu papel no filme Um Limite entre Nós. Ao saber da premiação, comemorou: “fico muito feliz”, disse, lendo a notícia no celular. Longe do clima de glamour do maior prêmio do cinema, Alfie foi visto sambando e assistindo aos desfiles da Sapucaí no camarote N1, antigo camarote da Brahma.

O britânico afirma que tem procurado trabalhar em outros projetos paralelos à gravação do seriado americano. “Adoraria trabalhar no Brasil. Assistia à novela Passione“, diz.